Представители армии: в поисково-спасательной операции достигнут прогресс

В пятницу выяснили, где именно находится бронемашина.
„Установлено точное местонахождение объекта, по-прежнему делают все, чтобы остановить поступающую воду“, – сообщается в социальной сети Facebook.
Продолжается работа по удалению ила, чтобы могли начать работу водолазы.
„Цель – вместо грязи сделать воду, тогда смогут работать водолазы. Работа продолжается без перерыва“, – отмечает армия.
„Сегодня был достигнут большой прогресс. Если завтра работа будет проходить в том же темпе, тогда прогресс будет еще больше“, – сказал LRT представитель армии.
„Продолжают убирать ил“, – заметил представитель армии.
Пилипавичюс сказал, что ждут прибытия союзников. Благодаря им, работы продолжатся и ночью.
„По моим данным, как наши водолазы, так и военные союзников могут работать как днем, так и в темное время суток. Все будет зависеть от того, как будут обстоять дела с откачиванием грязи и ила“, – сказал майор.
Напомним, что 25 марта, в 16.45 ч., стало известно, что на полигоне в Пабраде во время учений пропала гусеничная бронемашина с четырьмя американскими военными.
В среду стало известно, что машина M88 Hercules утонула в болоте и находится на глубине 5 м.
Пока выясняют судьбу военных, их тела не найдены.