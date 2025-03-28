Представители армии: в поисково-спасательной операции достигнут прогресс

В пятницу выяснили, где именно находится бронемашина.

„Установлено точное местонахождение объекта, по-прежнему делают все, чтобы остановить поступающую воду“, – сообщается в социальной сети Facebook.

Продолжается работа по удалению ила, чтобы могли начать работу водолазы.

„Цель – вместо грязи сделать воду, тогда смогут работать водолазы. Работа продолжается без перерыва“, – отмечает армия.

„Сегодня был достигнут большой прогресс. Если завтра работа будет проходить в том же темпе, тогда прогресс будет еще больше“, – сказал LRT представитель армии.

„Продолжают убирать ил“, – заметил представитель армии.

Пилипавичюс сказал, что ждут прибытия союзников. Благодаря им, работы продолжатся и ночью.