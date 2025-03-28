2025.03.28 21:34

Представители армии: в поисково-спасательной операции достигнут прогресс

 
установлено точное местонахождение бронемашины
ELTA
ru.DELFI.lt
Pabradės poligone tęsiasi JAV karių gelbėjimo operacija
Pabradės poligone tęsiasi JAV karių gelbėjimo operacija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В пятницу продолжалась поисково-спасательная операция на полигоне в Пабраде. Майор Литовской армии Кястутис Пилипавичюс сказал, что был достигнут прогресс.

В пятницу выяснили, где именно находится бронемашина.

„Установлено точное местонахождение объекта, по-прежнему делают все, чтобы остановить поступающую воду“, – сообщается в социальной сети Facebook.

Продолжается работа по удалению ила, чтобы могли начать работу водолазы.

„Цель – вместо грязи сделать воду, тогда смогут работать водолазы. Работа продолжается без перерыва“, – отмечает армия.

„Сегодня был достигнут большой прогресс. Если завтра работа будет проходить в том же темпе, тогда прогресс будет еще больше“, – сказал LRT представитель армии.

„Продолжают убирать ил“, – заметил представитель армии.

Пилипавичюс сказал, что ждут прибытия союзников. Благодаря им, работы продолжатся и ночью.

„По моим данным, как наши водолазы, так и военные союзников могут работать как днем, так и в темное время суток. Все будет зависеть от того, как будут обстоять дела с откачиванием грязи и ила“, – сказал майор.

Напомним, что 25 марта, в 16.45 ч., стало известно, что на полигоне в Пабраде во время учений пропала гусеничная бронемашина с четырьмя американскими военными.

В среду стало известно, что машина M88 Hercules утонула в болоте и находится на глубине 5 м.

Пока выясняют судьбу военных, их тела не найдены.

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