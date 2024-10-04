Представителей Партии свободы во время мероприятия забросали разными предметами

„Вата безумствует?, – писала она. – Мы озвучиваем программу партии, находясь на улице в столице. У нас на сцене гости, представители бизнеса. Люди интересуются, останавливаются. Тут один прохожий начинает кричать: „ты вор“ громко. Ну, бывало и такое. Продолжаем. Возвращается с криками: „ты американский агент“. издалека на сцену летит полная банка с пивом. Команда начинает выяснять. Мы продолжаем. Может, успокоится“.