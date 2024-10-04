Представителей Партии свободы во время мероприятия забросали разными предметами

Об инциденте Армонайте рассказала в фейсбуке.
„Вата безумствует?, – писала она. – Мы озвучиваем программу партии, находясь на улице в столице. У нас на сцене гости, представители бизнеса. Люди интересуются, останавливаются. Тут один прохожий начинает кричать: „ты вор“ громко. Ну, бывало и такое. Продолжаем. Возвращается с криками: „ты американский агент“. издалека на сцену летит полная банка с пивом. Команда начинает выяснять. Мы продолжаем. Может, успокоится“.
И тут, по словам Армонайте, на сцену „прилетел“ полный кошелек.
„Из него выпали деньги - евро, норвежские кроны, монеты. Я останавливаю трансляцию, людям оставаться на сцене небезопасно“, – писала она.
После инцидента вызвали полицию.
Пьяного (2,67 промилле) подозреваемого (1979 г.р.) задержала полиция.
В пятницу в столице, на ул. Вильняус, под открытым небом проходило предвыборное мероприятие Партии Свободы – на нем партия представила свою программу, политики общались с избирателями.