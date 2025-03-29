Представитель вооруженных сил Литвы: земснаряд движется очень медленно и застревает

По словам представителя вооруженных сил, водолазы уже пытались определить местонахождение, но для погружения там слишком много ила. До сих пор считается, что глубина ила составляет около 2 метров. „Ни один из водолазов, ни союзников, ни литовских, не может проводить поиск, пока есть слой ила. Они изучили, что могут сделать, чтобы помочь в этой ситуации, но мы ждем“, — прокомментировала И. Пилкаускайте.