Представитель вооруженных сил Литвы: земснаряд движется очень медленно и застревает

„В данный момент понтонный экскаватор готовит путь для большого земснаряда, так называемого „паука“, чтобы приблизиться к месту, откуда он сможет откачивать ил, тем самым создавая условия для погружения водолазов и подключения тросов для вытаскивания техники“, — сказала она.
На вопрос журналиста, почему вчера не удалось использовать земснаряд, как планировалось, И. Пилкаускайте ответила, что земснаряд очень медленный, „его ноги“ застревают, он движется медленно, и возникают различные проблемы.
„Земснаряд находится на другой стороне и медленно приближается, чтобы добраться до места и расчистить его. Расстояние не большое, но он движется очень медленно, он застревает. (...) Все зависит от того, насколько хорошо будет удален ил, как только у водолазов появится возможность погрузиться, они определят точки присоединения, подсоединят тросы, и мы сможем продолжить работы по извлечению“, — сказала она.
По словам представителя вооруженных сил, водолазы уже пытались определить местонахождение, но для погружения там слишком много ила. До сих пор считается, что глубина ила составляет около 2 метров. „Ни один из водолазов, ни союзников, ни литовских, не может проводить поиск, пока есть слой ила. Они изучили, что могут сделать, чтобы помочь в этой ситуации, но мы ждем“, — прокомментировала И. Пилкаускайте.