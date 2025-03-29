2025.03.29 14:01

Представитель вооруженных сил Литвы: земснаряд движется очень медленно и застревает

 
ru.DELFI.lt
Pabradės poligone tęsiasi JAV karių gelbėjimo operacija
Pabradės poligone tęsiasi JAV karių gelbėjimo operacija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В субботу утром представитель Вооруженных сил Литвы капитан Индре Пилкаускайте прокомментировала журналистам ситуацию с поисково-спасательной операцией по поиску и спасению пропавших без вести американских солдат в Пабраде. По ее словам, ситуация не изменилась, и работа продолжается.

„В данный момент понтонный экскаватор готовит путь для большого земснаряда, так называемого „паука“, чтобы приблизиться к месту, откуда он сможет откачивать ил, тем самым создавая условия для погружения водолазов и подключения тросов для вытаскивания техники“, — сказала она.

На вопрос журналиста, почему вчера не удалось использовать земснаряд, как планировалось, И. Пилкаускайте ответила, что земснаряд очень медленный, „его ноги“ застревают, он движется медленно, и возникают различные проблемы.

„Земснаряд находится на другой стороне и медленно приближается, чтобы добраться до места и расчистить его. Расстояние не большое, но он движется очень медленно, он застревает. (...) Все зависит от того, насколько хорошо будет удален ил, как только у водолазов появится возможность погрузиться, они определят точки присоединения, подсоединят тросы, и мы сможем продолжить работы по извлечению“, — сказала она.

По словам представителя вооруженных сил, водолазы уже пытались определить местонахождение, но для погружения там слишком много ила. До сих пор считается, что глубина ила составляет около 2 метров. „Ни один из водолазов, ни союзников, ни литовских, не может проводить поиск, пока есть слой ила. Они изучили, что могут сделать, чтобы помочь в этой ситуации, но мы ждем“, — прокомментировала И. Пилкаускайте.

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