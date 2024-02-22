Представитель полиции назвал возможную версию исчезновения 13-летней девочки в Вильнюсе

"Продолжаются интенсивные поиски. Много материалов, информации, которую надо проверить. Думаю, все сделают в ближайшее время и появятся какие-то новости", – сказал он, заметив, что пока полиция не просит водителей предоставить данные видеорегистраторов.
"Особая помощь со стороны жителей пока не нужна. Проверяют имеющуюся информацию. Если помощь потребуется, то полиция обратиться за ней к обществу, официально изложит просьбу. Сейчас волонтеров собирают родители пропавшей. Все в порядке, мы не можем это запретить, но полиция пока не нуждается в помощи", – сказал Матонис.
По его словам, пока нет ясной информации, где стоит искать девочку.
"Публично доступная информация проверена. Все места, где видели девочку, проверены. Пока этот поиск без цели и плана. Поэтому пока масштабный поиск не нужен. Но если люди хотят участвовать, надо контактировать с родителями девочки", – заметил он.
По словам Матониса, есть много неточной информации, ее надо уточнять.
Он напомнил, что в случае исчезновения подростка не надо ничего ждать, надо сразу же обращаться в полицию. Версия похищения в этом случае не актуальна.
"Вероятно, это связано с отношениями в семье – ушел ребенок. Думаю, скоро узнаем все ответы на вопросы", – сказал Матонис.
Delfi напоминает, что столичная полиция разыскивает пропавшую без вести Меду Станкявичюте (2010 г.р.). Полиция сообщает, что 19 февраля 13-летняя девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась. С ней никак не удается связаться.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, волосы оранжевого цвета. На ней была коричневая куртка с капюшоном, на котором изображены звезды, на ногах были кирзовые черные ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба звонить следователю Миндаугасу Кимутису по номеру 8 700 58 128 или 112.