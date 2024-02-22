Представитель полиции назвал возможную версию исчезновения 13-летней девочки в Вильнюсе

"Продолжаются интенсивные поиски. Много материалов, информации, которую надо проверить. Думаю, все сделают в ближайшее время и появятся какие-то новости", – сказал он, заметив, что пока полиция не просит водителей предоставить данные видеорегистраторов.

"Особая помощь со стороны жителей пока не нужна. Проверяют имеющуюся информацию. Если помощь потребуется, то полиция обратиться за ней к обществу, официально изложит просьбу. Сейчас волонтеров собирают родители пропавшей. Все в порядке, мы не можем это запретить, но полиция пока не нуждается в помощи", – сказал Матонис.

По его словам, пока нет ясной информации, где стоит искать девочку.

"Публично доступная информация проверена. Все места, где видели девочку, проверены. Пока этот поиск без цели и плана. Поэтому пока масштабный поиск не нужен. Но если люди хотят участвовать, надо контактировать с родителями девочки", – заметил он.

По словам Матониса, есть много неточной информации, ее надо уточнять.