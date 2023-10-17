Представитель Литовского Красного Креста: на номер 111 уже поступили первые звонки с просьбой о помощи

"Мы наблюдаем за первыми звонками и первыми обращениями от людей, и это невероятно приятное чувство – я вижу, что гордится вся команда", – заявила К. Мейде на пресс-конференции во вторник.
"Сегодня семья с ограниченными возможностями уже попросила у нас кровать, мать-одиночка, которая воспитывает детей и действительно с трудом сводит концы с концами, попросила у нас зимние ботинки и очки, в случае непредвиденной проблемы человек с ограниченными возможностями попросил нас отвезти его в медицинское учреждение на повторную консультацию. Это звонки сегодняшнего утра", – подчеркнула она.
Представитель ЛКК не исключает, что по мере роста количества звонков может возникнуть потребность в увеличении человеческих ресурсов.
"Этот номер предназначен для людей, которые столкнулись с трудностями, для уязвимых людей. Это семьи, в которых есть инвалиды, или сами люди с инвалидностью, многодетные семьи, люди, оказавшиеся в нужде в силу непредвиденных обстоятельств", – подчеркнула К. Мейде.
К. Мейде отмечает, что раньше людям, столкнувшимся с гуманитарными проблемами, некуда было позвонить.
"Если вы заметили, люди искали помощи где-то в публичном пространстве. И как правило даже не сама семья, оказавшаяся в беде, а обычно соседи, друзья или знакомые. Это означает, что нам все еще стыдно просить помощи в трудную минуту. Поэтому мы хотим, чтобы люди не испытывали этого чувства неуверенности", – подчеркнула К. Мейде.
Она отметила, что люди, нуждающиеся и находящиеся в критической ситуации, позвонив по номеру 111, смогут получить и психологическую помощь.
ЛКК подчеркивает, что звонки по номеру 111 бесплатны, а колл-центр находится в Паневежисе.