Представитель Литовского Красного Креста: на номер 111 уже поступили первые звонки с просьбой о помощи

"Мы наблюдаем за первыми звонками и первыми обращениями от людей, и это невероятно приятное чувство – я вижу, что гордится вся команда", – заявила К. Мейде на пресс-конференции во вторник.

"Сегодня семья с ограниченными возможностями уже попросила у нас кровать, мать-одиночка, которая воспитывает детей и действительно с трудом сводит концы с концами, попросила у нас зимние ботинки и очки, в случае непредвиденной проблемы человек с ограниченными возможностями попросил нас отвезти его в медицинское учреждение на повторную консультацию. Это звонки сегодняшнего утра", – подчеркнула она.

Представитель ЛКК не исключает, что по мере роста количества звонков может возникнуть потребность в увеличении человеческих ресурсов.

"Этот номер предназначен для людей, которые столкнулись с трудностями, для уязвимых людей. Это семьи, в которых есть инвалиды, или сами люди с инвалидностью, многодетные семьи, люди, оказавшиеся в нужде в силу непредвиденных обстоятельств", – подчеркнула К. Мейде.