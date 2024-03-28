Представитель компании, на территории которой возник пожар: не представляем, как это случилось

"Мы на 100% знаем, что горели, а причина пожара нам неизвестна", – сказал Шиманскас.
"Пока еще пожарные машины здесь, льют воду, пока нет никакой информации, не представляем, что могло быть причиной. Самое интересное, что в том месте сейчас вообще никакие работы не проводятся", - сказал собеседник.
На вопрос, мог ли быть причиной пожара поджог, Шиманскас ответил: "Сейчас можем только гадать. Пожарные-спасатели говорили, что будут просматривать записи видеокамер железной дороги, посмотрят, в чем дело, я не представляю, как это могло случиться. Все произошло после окончания рабочего времени".
"Здесь скупают металл. Автомобили и другие транспортные средства не разбирают. Сюда привозят только кузова. Горел металл", - сказал Шиманскас
Ни работники компании, ни здания, ни оборудование не пострадали, ущерб еще подсчитывают.
Пожар возник на принадлежащей "Литовским железным дорогам" территории. Его тушили 11 часов.
"На место пожара выслали многочисленные наряды. Машины приехали через 5 минут после поступления звонка. На месте происшествия работы велись всю ночь. Пожар охватил территорию площадью 1300 кв. м, горели разобранные автомобили и их детали. Пожарным удалось спасти от огня 3 здания, разную технику и мощные трансформаторы компании ESO. Сегодня, в 05.32 ч. объявили о ликвидации пожара", – сказал директор Департамента пожарной безопасности и спасения Саулюс Грейчюс.
"Тушение пожара было сложным. Горели кучи металла высотой около 9 м. В тушении пожара принимали участие 60 пожарных, 9 автомобилей. Сейчас пожарные проводят завершающие работы. Чтобы пресечь распространение огня, пожарные перекапывали кучи металла. Сейчас заливают воспламеняющиеся детали, чтобы пожар не возобновился", – сказал представитель Вильнюсского управления пожарных Донатас Гурявичюс.