Представитель компании, на территории которой возник пожар: не представляем, как это случилось

"Мы на 100% знаем, что горели, а причина пожара нам неизвестна", – сказал Шиманскас.

"Пока еще пожарные машины здесь, льют воду, пока нет никакой информации, не представляем, что могло быть причиной. Самое интересное, что в том месте сейчас вообще никакие работы не проводятся", - сказал собеседник.

На вопрос, мог ли быть причиной пожара поджог, Шиманскас ответил: "Сейчас можем только гадать. Пожарные-спасатели говорили, что будут просматривать записи видеокамер железной дороги, посмотрят, в чем дело, я не представляю, как это могло случиться. Все произошло после окончания рабочего времени".

"Здесь скупают металл. Автомобили и другие транспортные средства не разбирают. Сюда привозят только кузова. Горел металл", - сказал Шиманскас

Ни работники компании, ни здания, ни оборудование не пострадали, ущерб еще подсчитывают.