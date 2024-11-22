Представитель Центробанка Литвы: после отзыва лицензии Foxpay, клиенты компании не должны почувствовать никаких неудобств

„Благодаря нашим последовательным решениям и в июне, и в июле объемы деятельности компании существенно сократились“, – заявил он.

„Мы завершили проверку в июле и сразу же применили оперативные меры, назначили временного представителя и ограничили деятельность компании“, – пояснил он.

Он заявил, что после того, как в июне в отношении компании было введено ограничение на использование платежной системы Centrolink, управляемой БЛ, и после назначения временного управляющего в июле, объем деятельности Foxpay значительно сократился.

„Будем надеяться, что никаких серьезных неудобств клиенты не почувствуют. На учреждение возложена обязанность сообщить, каким образом будут возвращены средства“, – сказал Крепшта в пятницу в эфире радиостанции LRT.

Напомним, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.

После этого решения Foxpay больше не сможет предоставлять никакие финансовые услуги.

В пятницу БЛ объявил об отзыве лицензии учреждения электронных денег у Foxpay за грубые и систематические нарушения законодательства. По мнению ведомства, компания не выполнила установленные законодательством требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а также о защите средств клиентов.

По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.

По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро.