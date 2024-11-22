Представитель Центробанка Литвы: после отзыва лицензии Foxpay, клиенты компании не должны почувствовать никаких неудобств

„Будем надеяться, что никаких серьезных неудобств клиенты не почувствуют. На учреждение возложена обязанность сообщить, каким образом будут возвращены средства“, – сказал Крепшта в пятницу в эфире радиостанции LRT.
Он заявил, что после того, как в июне в отношении компании было введено ограничение на использование платежной системы Centrolink, управляемой БЛ, и после назначения временного управляющего в июле, объем деятельности Foxpay значительно сократился.
„Мы завершили проверку в июле и сразу же применили оперативные меры, назначили временного представителя и ограничили деятельность компании“, – пояснил он.
„Благодаря нашим последовательным решениям и в июне, и в июле объемы деятельности компании существенно сократились“, – заявил он.
В пятницу БЛ объявил об отзыве лицензии учреждения электронных денег у Foxpay за грубые и систематические нарушения законодательства. По мнению ведомства, компания не выполнила установленные законодательством требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а также о защите средств клиентов.
После этого решения Foxpay больше не сможет предоставлять никакие финансовые услуги.
Напомним, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.
По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.
По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро.
Также, чтобы скрыть деятельность от учреждений, предположительно, давались взятки. На данный момент установленная сумма возможных взяток превышает 100 000 евро.