Представитель белорусской оппозиции: диаспора не видит смысла думать о литвинизме и конфликтах

Несмотря на то, что в публичном пространстве время от времени поднимается вопрос литвизнизма, который разжигает ярые дискуссии между белорусами и литовцами, представитель белорусской оппозиции Винцук Вячорка отмечает – этот вопрос не является приоритетным для живущей в Литве диаспоры, он для нее неважен. По словам Вячорки, даже когда речь идет о единой истории и попытках поделить ее, эта тема не является актуальной для белорусов.