Представитель армии: хотя в списках призывников будет больше молодых людей, пройти службу должны будут около 3800 лиц

"В этом году планируется призвать 3845 молодых людей – именно стольким потребуется отправиться к месту службы. Несомненно, в списках призывников их будет гораздо больше – мы прогнозируем, что это может быть около 27 000-28 000 человек", - сказал в четверг радио LRT Бальчюнас.

Он отметил, что Служба воинской обязанности будет призывать молодых людей 2001-2005 годов рождения. Бальчюнас также отметил, что в список могут войти те, кто завершил учебу в прошлом году и кому еще нет 26 лет.

"Конкретный список с инструкциями военнослужащим будет опубликован к середине следующей недели, 10 января. Но он будет составлен сегодня и не изменится", - сказал Бальчюнас.