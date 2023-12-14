Председатель профсоюза литовских учителей разочаровался в президенте: наши дела, видимо, не показались важными

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Navickas
Andrius Navickas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Андрюс Навицкас, председатель Литовского профсоюза работников образования (ЛПСРО), не дождавшегося президентского вето на бюджет, не скрывает, что решение президента подписать госбюджет на следующий год без учета требований учителей относительно повышения зарплат разочаровывает.

"У президента была лучшая возможность взять на себя посредническую роль, не подписывая бюджет. Но, как мы видим, он его подписал. Может быть, иначе и быть не могло, может быть, дела учителей все-таки оказались не такими важными", - сказал А. Навицкас.

"Хотя президенту, возможно, нелегко наложить вето на бюджет, но и учителям нелегко решиться на забастовку, это тоже можно было бы принять во внимание. (...) Досадно, когда есть возможность, но президент ею не пользуется", - добавил он.

Однако, как отмечает А. Навицкас, профсоюз не сдается после неудачных переговоров по зарплатам учителей в этом году и обещает продолжить переговоры на эту тему с другими политическими силами в следующем году.

"Мы считаем, что наши забастовки подготовили хорошую почву для переговоров в следующем году – поскольку будет сформировано новое Правительство и новый Сейм уже будет утверждать бюджет, мы думаем проявить активность и использовать это для переговоров с другими политическими партиями", - сказал А. Навицкас.

ЛПСРО в начале декабря обратился к президенту Гитанасу Науседе с просьбой наложить вето на проект госбюджета на следующий год. Однако на этой неделе президент подписал бюджет на 2024 г.

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