Председатель комитета: ситуация с безопасностью не изменилась, но фиксируются незначительные инциденты

"Фиксируются незначительные инциденты – такие, как осквернение памятников, попытки вызвать те или иные конфликты в государствах. Но это не какие-то очень серьезные инциденты или диверсии", - сказал председатель КНБО.

Однако он признает, что сейчас фиксируется больше незначительных инцидентов.

"Ситуация с безопасностью не ухудшилась, показатели не поднялись на более высокий уровень. Я бы сказал, что ситуация отслеживается и постоянно оценивается", - заверил он.

По его словам, по данным разведслужб, фон угроз на данный момент не изменился.

"Были рассмотрены различные ситуации в соседних странах – заявления России по поводу пересмотра морских границ, которые позже были опровергнуты, случаи диверсий в некоторых соседних странах и краткий обзор ситуации с выборами", - сказал Поцюс.

"Похоже, что в одной стране произошло одно событие, другое – в другой. И когда вы складываете общий пазл, вы можете увидеть общую картину", - добавил он.

Поцюс считает, что эти инциденты также можно рассматривать как своего рода ответ на проводимые в стране международные военные учения союзников.

"Как вы знаете, это одни из крупнейших учений на восточном фланге НАТО. Это, я думаю, тоже имеет определенное влияние", - сказал Поцюс.

Напомним, что в связи с зафиксированными в последнее время случаями пожаров в торговых центрах в соседних странах глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас сказал, что уровень подобных провокаций в Литве достаточно высок.