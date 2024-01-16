Председатель Комиссии по десоветизации: решение о переименовании двух улиц в Висагинасе нарушает закон

В. Карчяускас отмечает, что возглавляемая им комиссия представила муниципалитету рекомендацию принять решение относительно названий этих улиц.

"Комиссия приняла только одно решение – переименовать улицу Тарибу. Что касается названий улиц Партизану и Ветерану, комиссия считает, что они не нарушают требований закона и нет необходимости их переименовывать, если только сам муниципалитет не примет иного решения. Поэтому непонятно, почему генеральный директор ЦИГРЖЛ в своих законных решениях ссылается на заключение комиссии", – сказал В. Карчяускас агентству Elta.

Председатель Комиссии по десоветизации не исключает, что данное решение директора ЦИГРЖЛ можно расценить как нарушение закона о самоуправлении.

"Мы обсудили, может ли комиссия рекомендовать переименовать улицы, и пришли к единогласному выводу, что это – право самоуправления. Поэтому непонятно, что улицу Партизану указано переименовать на Летувос партизану. Это нарушение закона о самоуправлении", – подчеркнул В. Карчяускас.