2024.11.13 07:10

Председатель Каунасской общины евреев требует, чтобы Жемайтайтис опроверг заявления об их встрече

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Председатель Каунасской общины евреев Литвы Герцас Жакас опровергает заявления лидера „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса об их встрече. Он утверждает, что будет защищать свою честь и достоинство в суде, если Жемайтайтис не опровергнет свое заявление.

„В Литве сейчас мы слышим много антисемитских заявлений, а такой лавины цинизма и лжи, какую вылил Ремигиюс Жемайтайтис, я ни разу в жизни не видел. Кроме того, он в разных СМИ заявляет, что встречался с председателем Каунасской общины евреев. Ответственно заявляю, что я никогда не встречался с этим деятелем, которого Конституционный суд признал антисемитом“, – сказал Жакас.

„Уже само такое предположение противоречит моим ценностям и наносит вред моей репутации в глазах еврейской общины и всего общества“, – прибавил он, подчеркнув, что если не дождется опровержения из уст Жемайтайтиса, будет защищать свою честь и достоинство в суде.

„Требую, чтобы Жемайтайтис опроверг свои заявления о встрече с главой Каунасской общины евреев. В противном случае я оставляю за собой право защищать честь и достоинство в суде“, – сказал Жакас.

Напомним, что, несмотря на критику в Литве и со стороны зарубежных партнеров, социал-демократы подписали договор о правящей коалиции с „Зарей Немана“, которую возглавляет прославившийся антисемитскими заявлениями Жемайтайтис, и демократическим союзом „Во имя Литвы“.

В понедельник Жемайтайтис публично обратился к представителям НАТО и стран Евросоюза в Литве, заявил, что его антисемитские заявления - результат неверной интерпретации. Кроме того, он заявил, что публично принес извинения еврейской общине.

„Во время предвыборной кампании я встречался с представителями еврейской общины в Каунасе, был в каунасской синагоге, где еще раз выразил свое сожаление и объяснил свою позицию, а также высказал свое уважение всем евреям, которые искренне с незапамятных времен созидают Литву“, – писал Жемайтайтис.

В прошлом году в фейсбуке Жемайтайтис опубликовал антисемитские заявления, Конституционный суд признал, что политик грубо нарушил присягу депутата и Конституцию.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии