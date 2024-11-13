Председатель Каунасской общины евреев требует, чтобы Жемайтайтис опроверг заявления об их встрече

„В Литве сейчас мы слышим много антисемитских заявлений, а такой лавины цинизма и лжи, какую вылил Ремигиюс Жемайтайтис, я ни разу в жизни не видел. Кроме того, он в разных СМИ заявляет, что встречался с председателем Каунасской общины евреев. Ответственно заявляю, что я никогда не встречался с этим деятелем, которого Конституционный суд признал антисемитом“, – сказал Жакас.
„Уже само такое предположение противоречит моим ценностям и наносит вред моей репутации в глазах еврейской общины и всего общества“, – прибавил он, подчеркнув, что если не дождется опровержения из уст Жемайтайтиса, будет защищать свою честь и достоинство в суде.
„Требую, чтобы Жемайтайтис опроверг свои заявления о встрече с главой Каунасской общины евреев. В противном случае я оставляю за собой право защищать честь и достоинство в суде“, – сказал Жакас.
Напомним, что, несмотря на критику в Литве и со стороны зарубежных партнеров, социал-демократы подписали договор о правящей коалиции с „Зарей Немана“, которую возглавляет прославившийся антисемитскими заявлениями Жемайтайтис, и демократическим союзом „Во имя Литвы“.
В понедельник Жемайтайтис публично обратился к представителям НАТО и стран Евросоюза в Литве, заявил, что его антисемитские заявления - результат неверной интерпретации. Кроме того, он заявил, что публично принес извинения еврейской общине.
„Во время предвыборной кампании я встречался с представителями еврейской общины в Каунасе, был в каунасской синагоге, где еще раз выразил свое сожаление и объяснил свою позицию, а также высказал свое уважение всем евреям, которые искренне с незапамятных времен созидают Литву“, – писал Жемайтайтис.
В прошлом году в фейсбуке Жемайтайтис опубликовал антисемитские заявления, Конституционный суд признал, что политик грубо нарушил присягу депутата и Конституцию.