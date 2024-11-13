Председатель Каунасской общины евреев требует, чтобы Жемайтайтис опроверг заявления об их встрече

„В Литве сейчас мы слышим много антисемитских заявлений, а такой лавины цинизма и лжи, какую вылил Ремигиюс Жемайтайтис, я ни разу в жизни не видел. Кроме того, он в разных СМИ заявляет, что встречался с председателем Каунасской общины евреев. Ответственно заявляю, что я никогда не встречался с этим деятелем, которого Конституционный суд признал антисемитом“, – сказал Жакас.

„Уже само такое предположение противоречит моим ценностям и наносит вред моей репутации в глазах еврейской общины и всего общества“, – прибавил он, подчеркнув, что если не дождется опровержения из уст Жемайтайтиса, будет защищать свою честь и достоинство в суде.