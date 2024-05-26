Председатель Главизбиркома: оценка публикации президента в соцсети будет дана после выборов

"После выборов будет дана оценка всем обстоятельствам, и будет принято решение", – сказала Elta Л. Петронене, комментируя появившийся в воскресенье утром в аккаунте главы государства в соцсети пост с приглашением вместе следить за ходом выборов.
В ответ на публикацию ГИК порекомендовала удалить ее. Однако Офис президента, поблагодарив за рекомендацию, отказался это сделать.
"На самом деле, сложно было бы комментировать позицию Офиса президента. Воля каждого – решать, как ему себя вести, что ему делать. Мы просто сообщили, предложили удалить публикацию", – рассказала Elta Л. Петронене.
"Это не очень частое явление в день выборов, поэтому нам было важно отреагировать и сказать, какова наша позиция и какие риски мы видим", – сказала Л. Петронене, отметив, что в ГИК поступило несколько жалоб на вышеупомянутую публикацию президент.
В воскресенье утром в социальной сети глава государства разметил пост с приглашением вместе следить за результатами выборов.