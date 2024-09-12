Предприниматель Кудимов судится из-за литовского гражданства, которого его лишили: ответчик – Науседа

По данным суда, Кудимов указал в заявлении, что процедура лишения гражданства была проведена в одностороннем порядке, непрозрачно, необъективно, не предоставлялась информация, были нарушены законы, а окончательное решение, т.д. декрет президента был принят на основе ненадежной, не отвечающей реальности информации.

Адвокат предпринимателя утверждает, что сам Кудимов на заседаниях присутствовать не будет. Заседание будет удаленным.

Суд постановил, что слушание по делу будет проходить за закрытыми дверьми, сказала представитель суда Сигита Гамуленене.

12 сентября Каунасская палата Регионального административного суда начнет рассматривать жалобу Кудимова. Ответчик в этом деле - президент Литвы Гитанас Науседа, третьи заинтересованные лица Департамент миграции, Министерство внутренних дел, Департамент госбезопасности и Комиссия по делам гражданства президентской службы.

Кроме того, истец считает, что закон, устанавливающий порядок лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения, и сам процесс противоречат Конституции ЛР.

Напомним, что в марте 2024 г. Науседа подписал декрет о лишении гражданства Кудимова и балерины Ильзе Лиепы, которые получили его в порядке исключения.

Комиссия по делам гражданства президентской службы рекомендовала это сделать 9 февраля 2024 года. Была представлена информация о том, что Кудимов - бывший сотрудник КГБ.

Напомним, что в сентябре 2023 года таким же способом гражданства была лишена фигуристка Маргарита Дробязко. Она также обжаловала это решение, но по ее делу слушание пока не назначено.