Предприниматель Босас ответил на постановление суда

"Муниципалитеты выдают разрешения на строительство, а учреждения исполнительной власти их упраздняют Мы получим компенсацию, конечно получим, но это будут деньги налогоплательщиков", – сказал Босас.

"Только того, что человек передал в Infostatybа информацию о начале работ, не означает, что инспекция получила информацию о возможной нелегальности строительства", – сказала глава инспекции Сигита Нарбутите.

"Инспекция упраздняет разрешение, когда все уже построено, но не тогда, когда о начале строительства информируют Infostatybа. Они спят, не выполняют свои обязательства", – сказал Босас.

Он был возмущен тем, что Государственная инспекция по планированию территорий и строительству потребовала остановки процесса, когда строительство подходило к концу.

"В нашей Литве суды не принимают решений против государства, не бывает таких решений, чтобы пострадало государство", – сказал Босас.

По предварительным подсчетам, работы по сносу будут стоить около 150 000 евро. Адвокат Босаса Ирмантас Балсис сказал vz.lt,что предприниматель выполнит постановление суда. А в отношении других шагов, например, обращение в ЕСПЧ, он пока не принял решения. Но на этом дело не заканчивается, поскольку Босас требует возместить расходы на строительство в размере 486 190 евро.

Суд отметил, что вина лежит на муниципалитет, который выдал разрешение. Кроме того, суд еще должен рассмотреть просьбу предпринимателя о возмещении ущерба на строительство в размере 486 190 евро. ВСЛ 11 января указал, что Босас должен снести дом в течение 6 месяцев, 90% расходов на снос должен оплатить муниципалитет Вильнюсского района.

Верховный суд Литвы постановил, что президент Литовской корпорации промышленности и финансов Антанас Босас должен снести дом в деревне Аукштуоле (Вильнюсский район), поскольку решение на строительство было выдано незаконно, пишет издание Verslo žinios. Постановление суда обжалованию не подлежит.

Журналист Delfi Томас Янонис писал об этой истории в 2017 г. Вопрос законности строительства был поднят в самом начале. Большой дом с двумя пристройками был построен в лесу. Государственная инспекция по планированию территорий и строительству потребовала упразднить разрешение на строительство.

На карте Regia.lt видно, что строительство началось в лесу, а по литовским законам, в лесу строительство запрещено. Кроме того, в лесу выкопали большой пруд, что также запрещено делать в лесу.

В ходе расследования выяснилось, что разрешение на строительство муниципалитет Вильнюсского района выдал еще 16 мая 2008 года. Инспекция выяснила, что разрешение на строительство было выдано незаконно.

В 2017 году инспекция обратилась в суд с требованием отменить разрешение на строительство и обязать владельца снести постройки в течение 6 месяцев, привести в порядок территорию. Муниципалитет Вильнюсского района утверждал, что разрешение было выдано на законных основаниях.