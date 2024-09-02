2024.09.02 07:03

Предложенные изменения ПДД беспокоят: предлагается менять правила действия знаков

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
Eismas
Eismas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министерство транспорта и коммуникаций в июле представило ряд предложений для изменений Правил дорожного движения (ПДД) с 1 ноября 2024 года. В них акцентируют разъяснения, когда разрешается пересечение сплошных линий, расстояние между автомобилями и новые знаки, однако внимательные эксперты заметили и иное предложение, которое вызывает беспокойство. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает менять условия действия всем знакомых знаков.

Водители привыкли к тому, что действие знака распространяется на участок до следующего перекрестка или пересечения дорог, значит, если преодолен участок со сниженной скоростью, за пересечением дорог знак уже не действует, – за городом по асфальтированной дороге можно ехать на скорости 90 км/ч.

Директор автошколы ARV-auto Валдас Шлепикас заметил, что в предложениях министерства есть изменение этого порядка.

„Мы привыкли, что знак действует до перекрестка или пересечения дорог, далее, если надо, чтобы действовало ограничение, надо ставить еще один знак. Министерство предлагает менять порядок и установить, что если перед перекрестком или пересечением дорог нет каких-то дополнительных знаков, действие знака продолжается. А это значит, что если водитель выехал со второстепенной дороги, он даже не будет знать о действии ограничения“, – заметил Шлепикас.

Eismas

По словам инструктора, новый порядок будет распространяться на знаки Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335.

Он подчеркнул, что такие предложения противоречат Конвенции дорожных знаков и сигналов, которую Литва и другие страны подписали, чтобы облегчить международное движение и повысить безопасность. Подчеркивается, что согласно конвенции, знаки действуют до перекрестка или пересечения дорог, в ней не указано, какого типа это должен быть перекресток.

Шлепикас сказал, что предложенный порядок приведет к хаосу на дорогах, водители не будут знать, какие правила действуют и какая скорость действует на дороге, куда они поворачивают. Инструктор привел несколько примеров возможных недоразумений.

Galima eismo situacija, jei būtų pakeistos KET

С одной стороны, водитель, который въезжает со второстепенной дороги, не будет знать, что действует ограничение скорости до 30 км/ч и будет ехать на скорости 50 км/ч. Из-за этого поток машин будет двигаться неравномерно, одни водители будут ехать быстрее, другие медленнее.

Galima eismo situacija, jei būtų pakeistos KET

Второй момент, с учетом уже действующих ограничений водитель, который едет на меньшей скорости, руководствуясь знаком, будет знать, что действие знака не заканчивается у перекрестка и, поворачивая, также будет ехать на более низкой скорости - снова появляется разная скорость движения.

Инструктор сказал, что уже обратился в министерство с замечаниями.

Delfi связался с представителями министерства, которые сказали, что новых правил не будет, все новшества - всего лишь уточнения к действующим правилам.

„Предложенные изменения уточняют порядок, они не меняют действующий порядок, связанный со знаками и не оспаривают 8 пункт ПДД, согласно которому „участники движения должны руководствоваться знаками“, – сказали представители Минтранса.

Eismas

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии