Предложенные изменения ПДД беспокоят: предлагается менять правила действия знаков

Водители привыкли к тому, что действие знака распространяется на участок до следующего перекрестка или пересечения дорог, значит, если преодолен участок со сниженной скоростью, за пересечением дорог знак уже не действует, – за городом по асфальтированной дороге можно ехать на скорости 90 км/ч.

„Мы привыкли, что знак действует до перекрестка или пересечения дорог, далее, если надо, чтобы действовало ограничение, надо ставить еще один знак. Министерство предлагает менять порядок и установить, что если перед перекрестком или пересечением дорог нет каких-то дополнительных знаков, действие знака продолжается. А это значит, что если водитель выехал со второстепенной дороги, он даже не будет знать о действии ограничения“, – заметил Шлепикас.