Предложения на Новый год пользуются популярностью: ужин может обойтись почти в 500 евро

"На курортах гостиницы заполняются быстрее, люди едут на несколько дней. В городах тоже быстро заполняются свободные места – это касается и роскошных гостиниц. Одни предлагают только ужин, без программы, другие организуют программы, предложения разные", – сказала Delfi президент Литовских гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.

"Свободных номеров у нас немного, поэтому я надеюсь, что на Новый год у нас свободных мест не будет. Самое большое оживление бывает перед Рождеством и после, люди задумываются, что делать на Новый год. Иностранцы, наверное, уже запланировали, но у нас бывает много местных, а они принимают решение поздно. Бывает, что и 31 декабря звонят", – сказала она.