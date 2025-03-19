Предложение „Зари Немана“ называют аферой века, это очень опасно

„Когда задаюттакой вопрос, ответ может быть коротким, да, это так. Но может быть и иначе. Все зависит от местности, охраняемых ценностей. Я хочу быть честным, поэтому скажу, что где-то вырубка хуже, а где-то даже простое посещение леса людьми хуже вырубки. Одно уничтожают во время вырубки, с другим не сочетается никакая форма рекреации, никакой разницы – большой или маленький дом построят, в некоторых случаях любое пребывание человека в лесу - это плохо. Некоторые охраняемые виды птиц, например, черный аист, может оставить свое гнездо из-за единичного случая появления человека в решающее время. Чтобы сказать, что вредит и когда, мнения одного специалиста недостаточно“, – сказал эколог.