Предложение „Зари Немана“ называют аферой века, это очень опасно

Проект поправок к закону о лесе подготовил член „Зари Немана“ Мартинас Гедвилас. Однако формально указан целый ряд членов фракции, включая и Ремигиюса Жемайтайтиса. Кроме того, Жемайтайтис поддержал эту идеу на своей странице в фейсбуке. У активистов опасения вызвала позиция председателя Комитета по охране природы социал-демократа Линаса Йонаускаса.
Delfi выяснил, что Министерство охраны окружающей среды уже потратило на исследование в связи с возможностью такого строительства miškuose немалую сумму. Были подписаны два договора на сумму 140 000 евро.
Сейчас готовят исследование возможностей по этому вопросу „допуск строительства в некоторых лесах небольших домов и подготовка предложенийngimas“.
Этот анализ проводит литовская инженерная коллегия (ранее – Каунасская коллегия лесов и инженерии окружающей среды). Стоимость подготовки исследования - 99 910 евро.
Ее подготовят не позже чем до конца декабря 2026 г.
Представители министерства уточнили, что договор с коллегией был подписан 27 декабря 2023 г.
И эта не единственная закупка. 21 сентября 2022 г. был подписан другой договор о научной работе „Подготовка рекомендаций по экономической модели получения доходов за счет леса, не используя древесину“. Стоимость договора – 43 558,79 евро. Услугу должна была предоставить группа поставщиков, в которой – ЗАО Civitta и Каунасская коллегия лесов и инженерии окружающей среды.
Итак, на исследования, связанные с лесными избушками, уже истрачено больше 140 000 евро.
Портал интересовался у министерства, почему не ограничились одним исследованием за 44 000 евро и купили исследование за 100 000 евро.
Кроме того, интересовались, почему покупают исследования, а не принимают решения, руководствуясь мнением своих специалистов?
Министерство на вопросы Delfi не ответило.
Как предложение „Зари Немана“ оценивают представители охраны природы? Эколог Эрландас Паплаускис критиковал такое предложение.
„Да, как сейчас говорят о проблеме, то это надо оценить сквозь призму столкновения разных позиций в обществе, а не экологии. Разные группы общества по-разному относятся к вопросу использования лесов, чтобы не было стычек, я думаю, перед тем, как выступать с проектами, надо обсуждать конкретные вопросы с обществом, услышать не только заинтересованную сторону, но и мнение компетентных специалистов“, – сказал он.
Может ли такое строительство быть опаснее вырубки леса?
„Когда задаюттакой вопрос, ответ может быть коротким, да, это так. Но может быть и иначе. Все зависит от местности, охраняемых ценностей. Я хочу быть честным, поэтому скажу, что где-то вырубка хуже, а где-то даже простое посещение леса людьми хуже вырубки. Одно уничтожают во время вырубки, с другим не сочетается никакая форма рекреации, никакой разницы – большой или маленький дом построят, в некоторых случаях любое пребывание человека в лесу - это плохо. Некоторые охраняемые виды птиц, например, черный аист, может оставить свое гнездо из-за единичного случая появления человека в решающее время. Чтобы сказать, что вредит и когда, мнения одного специалиста недостаточно“, – сказал эколог.
По его словам, большой вред принесут лесу и пирушки.
Как натуралист могу сказать, что летом в лесу трудно найти место, где нет звуков оргий и „бумчиков“ из мощных колонок. Половина лесов в Литве - частные, владельцев тысячи, участки небольшие, поэтому такие хибары превратят леса в бедные районы Бангладеша. Хищным птицам коллективные сады для жизни не подходят. Им нужны не урбанизированные лесные массивы. Шум мешает не только охраняемым видам“, – заметил Паплаускис.
Он назвал и другие угрозы.
„Если закон позволит строить в лесах любые постройки, даже палатки, то придется упразднять статус Natura 2000 там, где охраняют редкие виды птиц, рысь. Для этого нужно разрешение Еврокомиссии. Наивно думать, что натуралисты не обжалуют самоуправство политиков, ждут миллионные санкции. (...) Но неужели у нас только кнут ЕС работает, а сами мы не понимаем, что нужны природные территории, на которых нет людей. Ведь то, что нам кажется красиво - для природы инородное тело. Природа не ценит работу архитекторов“, – сказал эколог.
Как на экосистему действуют заборы?
„Вопрос заборов очень субтильный. С одной стороны они запрещены, поскольку люди должны попасть в лес. С другой, можно ставить заграждения для копытных. Это уже вы можете сказать, честно ли пользуются этим исключением. Забор в лесу - инородное тело, он забирает территорию у животных. Если взрослое животное перепрыгивает через забор, то молодняк этого сделать не может. Но в таком случае не остается натуральности леса.
Но если разрешить, хочу обратить внимание на то, что на охраняемых территориях есть возможность оборудовать рекреационные зоны. Значит, при адекватном планировании это возможно, без нанесения вреда природе (...)“, – сказал Паплаускис.
Организация Girių spiečius, занимающаяся защитой лесов, сказала Delfi, что не одобряет поспешные и необдуманные поправки, которые позволят строительство в лесах.
„(...) это создаст много проблем. Такие перемены не только приведут к строительству домов, но и к проведению инфраструктуры – электричества, водопровода, др. – в лесах.
В Литве уже сейчас есть случаи нелегального строительства в лесах. Появляются заборы, все это нарушает Конституцию, согласно которой у людей есть право пользоваться лесами“, – сказали представители неправительственной организации.
Община Шимоняйской пущи также отрицательно оценила такие планы. „До сих пор литовские леса были одной из самых красивых территорий, защищенной от урбанизации – строительство там запрещено, для сохранения естественных экосистем. Такая система откроет ящик Пандоры – если узаконят рекреационное строительство, в лесах появятся целые кварталы, как уже произошло в некоторых охраняемых лесах“, – сказали представители общины, заметив, что за домами в лесах появятся инженерные инфраструктуры - дороги, линии электропередач, водопровод, канализация.
Развитие инфраструктуры приведет к увеличению потока посетителей, шуму и загрязнению.
Другая проблема, по мнению представителей общины - заборы, которые неизбежно появляются вокруг частных территорий.
По их словам, это откроет путь к урбанизации самых посещаемых лесов около озер и рек. Представители общины заметили, что их беспокоит позиция Йонаускаса, который одобряет строительство домиков в лесах.
„Мы не одобряем урбанизацию лесов и призываем общество активно участвовать в дискуссии, пока мы еще можем сохранить природу для будущих поколений“, – сказали представители общины.
Представитель охраны природы, не пожелавшая назвать свое имя, назвала эту идею аферой века.
„Это предложение демонстрирует эгоизм человека в отношении лесов, без которых жизнь людей невозможна. Похоже, мы забыли (не знаем), что такое лес, лесная экосистема, защита лесов, лесное хозяйство.
(...)
Я бы так пошутила. Если мы хотим жить в лесу, надо там жить так, как живут животные. На равных правах,без построек (...)“, – сказала она.
„Самая большая проблема для природы, леса – его фрагментация, разделение дорогами, подъездами, различные инородные тела (домики). Лучше уже выделить какие-то территории конкретные, где в лесу разрешать строительство, но так, чтобы это не было повсеместным явлением, чтобы все леса не превратились в стройплощадки. Чтобы строили только в рекреационных зона, а не где попало.
Постоянное вторжение в леса выгоняет оттуда их жителей, посмотрите на волков, потом нас удивляет их поведение. А куда им деваться? Все взаимосвязано. Если связи разорвать, начинаются необратимые процессы. Или потом придется дорого платить...“, – сказала она.