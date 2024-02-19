Предложение по школам национальных меньшинств: половина всех учебных предметов на литовском языке

Такие предложения представители муниципалитетов представили в ходе встречи, состоявшейся на прошлой неделе, сообщил Elta заместитель министра образования, науки и спорта Рамунас Скауджюс.

"В дошкольном образовании процесс на литовском языке должен длиться не 8 часов, а 20 часов. Было также предложение, чтобы не только общественные предметы, но и 50 проц. всех предметов велись на литовском языке. Это литовский язык, география, история, гражданственность. И сами школы будут выбирать предметы по своему усмотрению", - предложения, прозвучавшие в ходе встречи, Elta прокомментировал Р. Скауджюс.

"Другие муниципалитеты предлагали включить в этот процент не только формальное, но и неформальное образование, другие возражали, что это будет сложнее", - рассказал вице-министр о состоявшихся обсуждениях.