Предложение министра покупать генераторы удивило: связанная с ним компания Moki veži как раз предлагала скидки

В минувший понедельник и ночью и днем в Литве бушевала буря, тысячи людей остались без электричества, в некоторых муниципалитетах объявили чрезвычайную ситуацию. Стали говорить о том, нормально ли, что люди по несколько дней остаются без электричества.
В эфире на LRT министр энергетики Крейвис сказал, что это не последняя буря, поэтому люди должны делать домашнюю работу – покупать электрогенераторы.
„Наверное, есть несколько советов, что я и сам планирую делать – купить генератор для усадьбы“, – сказал министр.
Он заметил, что простой генератор мощностью 2 кВ стоит 200–300 евро, если более мощный - дороже.
„Я понимаю, что это звучит странно, министр предлагает покупать генераторы, батареи, а ведь власти все должны решать, но надо понимать, что глобальное потепление заставляет думать о себе. Бури становятся все более активными, тысячи людей устраняют последствия, и мы видим темпы и сроки“, – сказал он.
За день до этого интервью сеть Moki veži объявила скидки на генераторы.
„Над Литвой прошла буря, которая нанесла ущерб, многих оставила без электричества. Приезжайте в ближайший магазин Moki veži, где вы найдете все необходимое для устранения последствий бури и электрогенераторы. Кстати, последние мы продадим со скидкой“, – было сказано на странице компании в фейсбуке.
Крейвис на вопросы о Moki veži обычно отвечает, что он в компании не работает, ею не управляет. Связь политика с сетью такая – он один из пайщиков, но не напрямую, а через другую компанию.
В декларации, которая представлена Главной комиссии по служебной этике, политик указал, что является акционером компании Catus.
Несколько лет назад LRT писал, что Крейвису принадлежат 40% акций Catus, а эта компания управляет 65% акций Makveža, которой принадлежит сеть Moki veži. Delfi в базе данных Центра реестра не нашел данных об изменении акционеров компаний.
Delfi обратился в Минэнерго и поинтересовался, не считает ли Крейвис, что его рекомендация покупать генераторы идет в разрез с этикой, не использует ли он пост для получения выгоды.
В ответе отдела Минэнерго по связям с прессой сказано, что все это теории заговора.
„Дайнюс Крейвис не участвует в управлении какими-то компаниями, у него напрямую нет акций вышеупомянутой компании. Министр только поделился появившейся накануне рекомендацией ESO и своими личными планами“, – сказано в ответе.
Кроме того, обращено внимание на то, что в четверг министерство представило рекомендации по увеличению числа генераторов, но не в домах жителей, это было заявление в адрес ESO – чтобы можно было гарантировать подключение к сети людей, которые больше 72 ч. остаются без света.
Delfi в пятницу обратился за комментарием в компанию Moki veži, однако журналисту ответили, что на вопросы, не связанные с бизнесом, компания не отвечает.
Представители оппозиции говорят, что перед тем, как предлагать жителям покупать генераторы, Крейвису стоило подумать.
„Да, формально напрямую у него нет акций. Но лучше бы промолчал, люди 4-5 суток сидят без электричества – а он, покупайте генераторы. Может, не генераторы надо покупать, а внести поправки в законы, если надо и вырубить все деревья рядом с линиями, чтобы не падали“, – сказал Delfi председатель демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.
По его мнению, министр поступил неэтично, а говорить, что прилагают максимум усилий и при этом предлагать людям покупать генераторы, не стоило.
„Перед назначением Крейвиса говорили, что в министерстве будет какой-то чиновник, который будет следить, чтобы не было смешения частных и публичных интересов. Так вот, он не все делает. То с энергетическими компаниями какие-то проблемы бывают, то вот такие высказывания вылезают“, – сказал Сквернялис.
Депутат Агне Ширинскене сказала, что Крейвис иногда теряет чувство меры, поэтому наблюдается конфликт интересов, и это не в первый раз.
Социал-демократ Гинтаутас Палуцкас в интервью Delfi иронизировал - видно это досадное совпадение, Moki veži объявила акцию, а пайщик Крейвис в прямом эфире призвал жителей покупать генераторы.
„Если это совпадения, скажу так - очень не везет“, – сказал он.
Палуцкас заметил, что генератор просто так к домашней системе подачи электричества не подключишь.
„Об этом уже говорили после сильного снегопада. Надо уметь пользоваться генератором.Когда встает министр и говорит, купи генератор и что-то с ним делай - это проявление некомпетентности“, – убежден он.