Предложение министра покупать генераторы удивило: связанная с ним компания Moki veži как раз предлагала скидки

Сразу после бури компания Moki veži объявила скидки на генераторы, а на следующий день министр энергетики Дайнюс Крейвис, у которого есть акции компании, владеющей этой сетью, в эфире телепередачи рекомендовал жителям купить генераторы. Представители оппозиции, с которыми говорил Delfi, сказали, что перед тем, как такое говорить, министр должен был подумать, не идут ли такие предложения вразрез с этикой. Представители Крейвиса отклоняют все подозрения и называют их теориями заговора.