Предлагают решение относительно перезахоронения останков советских воинов

"Разработка законодательных поправок была мотивирована проблемой, которая возникла, когда советских солдат Второй мировой войны перезахоронили на кладбище в городке Пумпенай Пасвальского района, но старое место захоронения осталось в Реестре культурных ценностей. После принятия предложенных поправок будут созданы соответствующие условия для изменения данных Реестра недвижимых культурных ценностей при перезахоронении солдат на других кладбищах", - сказал Д.Гришкявичюс, зарегистрировавший поправки к Закону о захоронении останков.

Предлагается также исключение – в случаях, когда признается, что могилы и кладбища пропагандируют тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию, их можно убрать, несмотря на то, что они внесены в Реестр культурных ценностей.

Инициировавший их заместитель старосты демократической фракции Сейма "Во имя Литвы" Домас Гришкявичюс, предлагает предоставить правительству право определять порядок перезахоронения останков советских солдат Второй мировой войны и увековечивания их мест захоронения.

"Представим: перезахоронение произошло, тела нет, но в Реестре недвижимых культурных ценностей все равно записано, что оно является частью культурного наследия. Это нелогично, поэтому и предлагаются поправки к законам, которые позволят удалять подобные данные из реестра в случае перемещения могил», - пояснил Д.Гришкявичюс.

"Центральная площадь города Шяуляй реконструирована, там проводятся различные мероприятия, запускают салюты, рядом есть парковка. Очевидно, что центр города, сердце города, не имеет ничего общего с традициями мест вечного упокоения. Поэтому предлагается достойно перезахоронить воинов на месте их вечного упокоения, а площадь освободить и оставить ее горожанам", - сказал Д.Гришкявичюс.

По его словам, муниципалитет Шяуляй также рассматривает возможность сделать это, поэтому предлагаемые поправки в закон помогут законодательно урегулировать перезахоронение воинов.

Также член Сейма, разработавший поправки в Закон о запрете распространения тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий, предлагает расширить понятие "общественное место", включив в него новый объект - "кладбище".

В настоящее время согласно этому закону оцениваться могут только объекты общественного пользования, расположенные на территории кладбищ или других мест захоронения. Однако не решен вопрос о том, является ли место захоронения солдат или кладбище (в целом) объектом пропаганды тоталитарного режима.

"Приняв законодательные поправки, места захоронений и кладбища можно будет рассматривать как объекты, пропагандирующие идеологию тоталитарного режима. В случае признания таковым его можно было бы упразднить, несмотря на то, что кладбище включено в Реестр культурных ценностей", - говорится в пояснительной записке к документу.