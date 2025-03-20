Предлагается запретить школьникам пользоваться в школах мобильными телефонами

Он подчеркнул, что этот проект позволит детям, приносить гаджеты в школу, но они будут храниться в специально отведенных для этого местах.

„Их возможности пользования личными гаджетами будут ограничены, если такое решение примет директор школы, руководствуясь рекомендациями министерства. С учениками старших классов школьная община может договориться о порядке ограничения“, – сказал Казлавицкас.

Законом предлагается запретить ученикам 1–10 классов пользоваться гаджетами во время уроков и на переменах, за исключением отдельных случаев, которые установит Министерство науки, образования и спорта.

19 марта на пресс-конференции консерватор Лютаурас Казлавицкас представил эти поправки и сказал, что более жесткие ограничения коснутся школьников 1-10 классов.

„Возможность поддерживать связь с родителями по дороге в школу и после уроков сохранится. Такая практика в школах, которые уже приняли такой порядок, не вызвала особых проблем“, – заметил Казлавицкас.

Депутаты готовили поправки при сотрудничестве с психологами, директорами школ, учениками, оценивали мировую практику и практику некоторых литовских школ.

По мнению Казлавицкаса, ограничения должны быть установлены законом, остальные правила будут включены в порядке школ.

„Это тот случай, когда мы провели ясную красную черту, мы не можем медлить, на чаше весов эмоциональное здоровье детей. Мы должны принимать решения на национальном уровне“, – сказала консерватор Дайва Ульбинайте.