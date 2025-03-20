2025.03.20 07:05

Предлагается запретить школьникам пользоваться в школах мобильными телефонами

 
ELTA
Ядвига Белявская
ru.DELFI.lt
Istorijos egzaminas
Istorijos egzaminas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Работающие в парламенте консерваторы озабочены состоянием эмоционального здоровья школьников и предлагают внести поправки в закон об образовании и запретить использовать в школах мобильные телефоны и планшеты.

19 марта на пресс-конференции консерватор Лютаурас Казлавицкас представил эти поправки и сказал, что более жесткие ограничения коснутся школьников 1-10 классов.

Законом предлагается запретить ученикам 1–10 классов пользоваться гаджетами во время уроков и на переменах, за исключением отдельных случаев, которые установит Министерство науки, образования и спорта.

Определенное регулирование коснется и учеников 11–12 классов.

„Их возможности пользования личными гаджетами будут ограничены, если такое решение примет директор школы, руководствуясь рекомендациями министерства. С учениками старших классов школьная община может договориться о порядке ограничения“, – сказал Казлавицкас.

Он подчеркнул, что этот проект позволит детям, приносить гаджеты в школу, но они будут храниться в специально отведенных для этого местах.

„Возможность поддерживать связь с родителями по дороге в школу и после уроков сохранится. Такая практика в школах, которые уже приняли такой порядок, не вызвала особых проблем“, – заметил Казлавицкас.

Депутаты готовили поправки при сотрудничестве с психологами, директорами школ, учениками, оценивали мировую практику и практику некоторых литовских школ.

По мнению Казлавицкаса, ограничения должны быть установлены законом, остальные правила будут включены в порядке школ.

„Это тот случай, когда мы провели ясную красную черту, мы не можем медлить, на чаше весов эмоциональное здоровье детей. Мы должны принимать решения на национальном уровне“, – сказала консерватор Дайва Ульбинайте.

Напомним, что это не первая инициатива в этой области.

Если парламент одобрит поправки, то в школах будет запрещено использование телефонов и планшетов за исключением отдельных случаев (они будут установлены в правилах школы).

После принятия закона ученики должны будут оставлять свои гаджеты в специально оборудованных шкафчиках.

Сейчас в Литве нет закона, регламентирующего эту сферу, поэтому руководство школ вводит ограничение на свое усмотрение.

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