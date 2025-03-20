Предлагается запретить школьникам пользоваться в школах мобильными телефонами

19 марта на пресс-конференции консерватор Лютаурас Казлавицкас представил эти поправки и сказал, что более жесткие ограничения коснутся школьников 1-10 классов.
Законом предлагается запретить ученикам 1–10 классов пользоваться гаджетами во время уроков и на переменах, за исключением отдельных случаев, которые установит Министерство науки, образования и спорта.
Определенное регулирование коснется и учеников 11–12 классов.
„Их возможности пользования личными гаджетами будут ограничены, если такое решение примет директор школы, руководствуясь рекомендациями министерства. С учениками старших классов школьная община может договориться о порядке ограничения“, – сказал Казлавицкас.
Он подчеркнул, что этот проект позволит детям, приносить гаджеты в школу, но они будут храниться в специально отведенных для этого местах.
„Возможность поддерживать связь с родителями по дороге в школу и после уроков сохранится. Такая практика в школах, которые уже приняли такой порядок, не вызвала особых проблем“, – заметил Казлавицкас.
Депутаты готовили поправки при сотрудничестве с психологами, директорами школ, учениками, оценивали мировую практику и практику некоторых литовских школ.
По мнению Казлавицкаса, ограничения должны быть установлены законом, остальные правила будут включены в порядке школ.
„Это тот случай, когда мы провели ясную красную черту, мы не можем медлить, на чаше весов эмоциональное здоровье детей. Мы должны принимать решения на национальном уровне“, – сказала консерватор Дайва Ульбинайте.
Напомним, что это не первая инициатива в этой области.
Если парламент одобрит поправки, то в школах будет запрещено использование телефонов и планшетов за исключением отдельных случаев (они будут установлены в правилах школы).
После принятия закона ученики должны будут оставлять свои гаджеты в специально оборудованных шкафчиках.
Сейчас в Литве нет закона, регламентирующего эту сферу, поэтому руководство школ вводит ограничение на свое усмотрение.