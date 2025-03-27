Предлагается запретить курение на балконах только в случае согласия более половины жильцов

В настоящее время курение на балконах квартир запрещено, если хотя бы один житель возражает против курения.
Ю. Сабатаускас, зарегистрировавший поправки в Закон о контроле над табаком, табачными изделиями и сопутствующими товарами в предыдущем созыве Сейма, говорит, что стремится исправить норму, которая, по его мнению, не соответствует закону и демократическим принципам, когда один житель может принимать решение за всех владельцев квартир.
„Решения об общем имуществе и общих правилах в многоквартирных домах принимаются большинством жителей, то есть здесь действует так называемое правило 50+1. (...) Между тем, действующее положение позволяет только одному жителю принимать решение за весь многоквартирный дом“, - говорит Ю. Сабатаускас.
Он подчеркивает, что по действующему законодательству инициировать такой запрет, распространяющийся на весь дом, может не только собственник квартиры, но и арендатор квартиры, задекларировавший в ней место жительства.
По мнению Ю. Сабатаускаса, действующая правовая норма, запрещающая курение на балконах многоквартирных домов, не только недемократична, но и практически неэффективна.
В случае одобрения Сеймом проекта, подготовленного Ю. Сабатаускасом, курение будет запрещено на „балконах, террасах, лоджиях многоквартирных домов, принадлежащих отдельным владельцам в случае, если более половины владельцев квартир в доме выступают против курения“.
С 1 января 2021 года вступили в силу поправки в закон, принятые в октябре 2020 года, относительно запрета курения на балконах многоквартирных домов.