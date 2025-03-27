Предлагается запретить курение на балконах только в случае согласия более половины жильцов

В настоящее время курение на балконах квартир запрещено, если хотя бы один житель возражает против курения.

Ю. Сабатаускас, зарегистрировавший поправки в Закон о контроле над табаком, табачными изделиями и сопутствующими товарами в предыдущем созыве Сейма, говорит, что стремится исправить норму, которая, по его мнению, не соответствует закону и демократическим принципам, когда один житель может принимать решение за всех владельцев квартир.