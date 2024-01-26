Предлагается ввести плату за некоторые медуслуги, чтобы остановить развал системы

Еще одним нонсенсом она назвала направления из частных клиник. Человек платит в частной клинике за визит, получает направления и идет за бесплатными услугами в государственную систему и ему дальнейшие процедуры и лечение ничего не стоят.

"Все думают, что услуги должны оплачивать из Фонда но ведь большая часть этого фонда идет на зарплаты, в некоторых учреждениях - 90%", – сказала Герлякене.

Она считает, что для улучшения положения все государственные поликлиники должны брать с пациентов дополнительную плату.

По словам Герлякене, все проблемы системы - результат постоянного дефицита средств и человеческих ресурсов. Кроме того, много времени отнимает работа с системой e.sveikatа, поэтому остается мало времени на беседу с пациентом.

Председатель правления союза врачей Литвы Аустрида Герлякене сказала, что положение безнадежное. Она считает, что бесплатной медицины в Литве скоро не останется.

Герлякене заметила, что возможно надо также повышать часть ВВП , выделяемую на здравоохранение, но тут есть одна проблема – двадцатилетних работающих людей в Литве на треть меньше, чем пятидесятилетних, поэтому не стоит надеяться, что бюджет покроет все расходы.

По ее словам, это неиспользованная ниша. Она считает, что если после введения платы, в обычных поликлиниках будет легче попасть к врачам, сюда вернутся пациенты из частных клиник.

"Конечно, для нуждающихся можно оставить в силе нынешний порядок, но есть много людей, которые могут платить за услуги. Мы видим, что появляется много частных клиник, это значит, что люди склонны обходить очереди", – сказала собеседница.

Поэтому введение платы за услуги может быть выходом из ситуации. Плата была бы, вероятно, ниже, чем в частной клинике.

"Это улучшило бы финансовое состояние учреждений, можно было бы повысить зарплаты, покупать оборудование, средства, оплатить коммунальные услуги", – сказала Герлякене.

Система семейных врачей в Литве действует по типу датской, только нет, как в Дании, платы за визит. Там такая плата составляет 20 евро.

"Может быть, надо оставить бесплатными только профилактические проверки, а если человек не заботится о своем здоровье, пусть платит", – сказала собеседница.

По словам вице-министра Печкаускаса, на финансирование системы здравоохранения в Литве выделяют всего 7% ВВП, а, к примеру, в Германии – около 14%.

"Хорошая весть - фонд страхования здоровья каждый год растет на 10 или 14% и сейчас поднялся до 3,5 млрд. евро. Но этот "котел" идет на все - от семейного врача до стационара, скорой помощи и лекарств. Сюда входят и зарплаты врачей, и повышение квалификации", – сказал он.

По его словам, если ввести плату за часть услуг, надо думать, что делать с той группой, у которой нет на это денег - это пенсионеры, дети и т.д.

"В некоторых богатых странах люди умирают около больниц, потому что у них нет денег на услуги врачей. Надо иметь в виду принцип солидарности, может, все же лучше всем платить, чтобы все могли пользоваться всеобщим благом", – сказал Печкаускас.