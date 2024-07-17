Предлагается внести ряд изменений в ПДД: новое понятие безопасной скорости, новые знаки

Представители Минтранса отмечают, что проект поправок к ПДД еще готовят, однако, что конкретно планируют менять, ясно уже сейчас.
Если не горят габариты – аварийный знак
Если на дороге сломался автомобиль или остановился там, где стоять нельзя, уже сейчас водители должны ставить аварийный знак (в городе в 25 м от машины, а за городом - в 50 м). Однако в проекте есть еще одна ситуация:
„Если в машине не работают аварийные огни, а приходится останавливаться там, где это делать нельзя, или произошло ДТП, если машина стоит там, где остановившийся автомобиль другие участники движения увидят на расстоянии от 100 м, то требуется устанавливать аварийный знак на дороге: в населенных пунктах – не ближе 25 м к машине, за городом – не ближе 50 м. Если в темное время суток в машине не горят габаритные огни (не важно все или нет) и не работают аварийные огни, то ехать можно, только прикрепив сзади машины аварийный знак“.
Исключения при сплошной линии
Предлагается изменить и 117 пункт ПДД, установить случаи, в которых можно пересекать сплошную линию. Сейчас ее можно пересекать только в том случае, „когда она отделяет крайнюю часть дороги или место стоянки“. В проекте будут и другие случаи:
„Если проезжая часть полосами или дорожными знаками разделена на отдельные полосы движения, то заезжать на пунктирные линии можно только во время перестраивания в другую полосу, пересекать сплошные полосы можно только в случаях, указанных в 3 пункте правил. Если сплошная линия - одиночная или двойная - разделяет полосы движения в разные стороны, то надо держаться правее от нее. Сплошные полосы и нарисованные островки безопасности можно пересекать только в крайнем случае, когда невозможно продолжать движение прямо из-за препятствия на дороге (поваленного дерева, ДТП, остановленной машины или остановившейся в неположенном месте машины и др.), если это можно сделать безопасно, не мешая другим участникам движения“.
Конкретное расстояние на большой скорости
Эксперты постоянно призывают водителей соблюдать безопасное расстояние между автомобилями, а в ПДД „рекомендуется, чтобы расстояние до едущего впереди автомобиля было не меньше расстояния, которое преодолевают за 2 секунды или не меньше половины скорости, которую показывает спидометр (значение в метрах), например, если скорость 70 км/ч, то расстояние не должно быть меньше 35 м, если условия движения не требуют других действий“.
Однако это правило предлагают уточнить и внести дополнительное условие, которое распространялось бы на тех, кто едет на высокой скорости. Предлагается установить, что „на скорости 100 км/ч или выше, расстояние между автомобилями не должно быть меньше половины показаний спидометра в метрах“.
Не оставлять машины на обочине
Столичные водители заметили, что на Западной объездной дороге нередко оставляют автомобили у обочины. В поправках предлагается решать эту проблему. В 150 пункт внесут подпункт:
„150.17. Останавливаться и стоять запрещено на дороге с двумя или более полосами движения в одну сторону, где скорость выше 50 км/ч. Там это можно делать только на специально выделенных для этого местах или на остановках общественного транспорта“.
Однако, если на дороге случилось несчастье. и остановиться необходимо, то в поправках сказано, через какое время автомобиль должен покинуть место такой стоянки:
„В случае принудительной остановки в неположенном месте водитель должен включить аварийные огни, и/или поставить аварийный знак, как предусмотрено в 92 пункте, и как можно скорее не больше чем через 3 часа, убрать машину с дороги. Если машина остановилась на неосвещенном участке дороги или видимость ограничена, а аварийной сигнализации нет или она не работает, то машина должна стоять за пределами дороги. Если сделать это нельзя, то надо действовать так, как указано в 92 пункте“.
Также предлагается поменять 3 подпункт 176 пункта и установить, что в жилой зоне запрещено оставлять грузовые машины массой до 3,5 тонн и прицепы массой больше 3,5 тонн , автобусы, если в них больше 12 мест, тракторы, самоходные машины и их прицепы“.
Новые знаки
В поправках предложено ввести несколько новых знаков. Правда, предупреждающий знак Nr. 149 „Ориентировочное руководство“ водителям уже знаком, однако до сих пор его использовали только для направления движения справа или слева. В предложениях есть третий вариант.
Предлагается также ввести знак, „Зона с небольшим загрязнением“, он будет указывать зоны, в которых запрещено использование загрязняющих природу автомобилей.
До сих пор вопросы у водителей вызывали и знаки „Автоматический контроль движения“. У водителей возникал вопрос, чем они отличаются. В поправках объясняется разница между ними.
Знак с изображением радара „используется на участках, где установлены стационарные (передвижные) автоматические порты контроля скорости“. Второй знак – обозначает только камеру – его „используют на участке дороги, на котором оборудованы стационарные įrengti stacionarūs радары и приборы, фиксирующие другие нарушения“.
До сих пор около знаков, обозначающих заправки, были и дополнительные таблички с указанием видов горючего, сейчас предлагается дополнить ее знаком заправки для электромобиля и наличия водородного топлива.
Еще один знак предлагают ввести в зоне информирования о дорожных работах.
Если эти поправки одобрят, они вступят в силу с 1 ноября 2024 года.