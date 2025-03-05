Предлагается увеличить штрафы за нарушение ПДД: полиция согласна – теперешние суммы неадекватны

Неймантас сказал, что автомобили – его хобби. Он наблюдал за проблемами в сфере движения, выступал за возвращение системы баллов. Идея повысить штрафы родилась из личного опыта, он считает, что действующие штрафы не заставляют водителей соблюдать скоростной режим, не пугают водителей.
„Я хотел бы упомянуть об одном моменте - юридическое регулирование не меняется, меняется лишь размер санкций. Это касается не только превышения скорости, но и несоблюдение знаков, разметки. Это коснется не только водителей, но и всех участников движения – всех водителей моторных транспортных средств, велосипедистов.
У меня есть несколько примеров, объяснений, почему предлагаем поднять штрафы на 50%. На 50% вырастет минимальный и максимальный штраф. Конкретную сумму штрафа будет назначать полиция.
Штрафы не пересматривали с 2008 года, их не пересматривали даже после перехода на евро, не пересматривали, несмотря на рост минимальной и средней зарплаты, средняя и минимальная пенсия за это время изменилась в 3-3,5 раза. Значит, наши доходы за последние 11 лет выросли, а штрафы за нарушения остались прежними, из-за обесценивания денег штрафы стали несущественными“, – сказал Неймантас в интервью на Žinių radijas.
По его словам, данные МВД показали, что в прошлом году за счет штрафов за нарушение ПДД в бюджет поступило больше 47 млн. евро. После повышения штрафов в бюджет поступит еще на 25 млн. евро больше. Эти деньги можно будет использовать на ремонт дорог, оборону и т.д.
Неймантас заметил, что около 39% случаев нарушения ПДД приходятся на доли водителей 25-39 лет. Это сознательные люди, которые понимают, что нарушают правила, но все равно рискуют не только своей жизнью, но и жизнью окружающих, общим благосостоянием.
„У меня есть статистика с 2020 г. Пример – размер штрафов не менялся, 5 лет назад собирали 29 млн. евро, а в прошлом году - 47 млн. евро, это значит, что число нарушений выросло в два раза, если грубо оценить. Это результат отсутствия чувства ответственности у людей, они с легкостью превышают скорость, допускают другие нарушения“, – сказал Неймантас.
По егос словам, после изменений будут две группы людей. Первые – те, кто нарушает сейчас и будет нарушать ПДД дальше и платить штрафы. Они принесут в бюджет больше денег. Вторая группа – средний класс, в их случае повышение штрафа ударит по финансам, поэтому они не будут рисковать.
Представитель полиции Витаутас Грашис напомнил, что раньше уже пытались повысить штрафы.
„Мы еще не видели проект, но несколько лет назад мы предлагали увеличить штрафы за ПДД, поскольку есть штрафы размером 6 евро, если их не платят, государство платит по 8 евро за взыскание каждого такого штрафа и остается в минусе, это неадекватно.
Штраф не должен быть как стоимость двух чашек кофе, сумма должна быть значительной, чтобы человек не нарушал ПДД, соблюдал правила. Мы отмечаем, что есть люди, которые платят штрафы, но все равно нарушают ПДД. Но в любом случае изменения приведут к пересмотру позиции водителей“, – сказал Грашис.
О напомнил, что раньше предлагали не только повысить суммы штрафов, но и применять дополнительные взыскания в отношении тех, кто не платит штрафы, например, ограничить возможность покупки недвижимости, не разрешать зарегистрировать автомобиль. Грашис прибавил, что в прошлом году были назначены штрафы на сумму 39 млн. евро, но заплатили только 24 млн.
Преподаватель Вильнюсского университета Гинтаутас Сакалаускас согласен с пересмотром штрафов, но заметил, что это не будет как-то влиять на изменение поведения водителей.
„Наверное, невооруженным глазом заметно, что за 15 лет штрафы не отвечают экономической реальности и доходам, поэтому их надо пересмотреть. Надо понимать, что никакие штрафы по сути не изменят ситуацию на дорогах, ведь это обусловлено разными факторами. В данном случае, размер штрафов не многое решает, поэтому не надо думать, что после повышения штрафов люди перестанут превышать скорость, это наивно“, – сказал он.
По словам Сакалаускаса, общая превенция не помогает, поскольку человек надеется избежать штрафа, и даже точно не знает, какой штраф ему грозит. Он акцентировал, что даже при надежном контроле, штраф получает лишь небольшая часть нарушителей. Кроме того, не надо говорить о повышении бюджета.
„(...) повышение поступлений в бюджет не является целью, цель - снизить число таких случаев“, – заметил он.
Сакалаускас прибавил, что важно найти подходящий баланс, чтобы система действовала как механизм контроля, но не перегибать палку. Он заметил, что культуper 20 metų stipriai pasikeitė į gerą ir tai nebuvo baudų pasekmė, paprasčiausiai pasikeitė visuomenė ir jos mąstymas.