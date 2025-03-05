Предлагается увеличить штрафы за нарушение ПДД: полиция согласна – теперешние суммы неадекватны

У меня есть несколько примеров, объяснений, почему предлагаем поднять штрафы на 50%. На 50% вырастет минимальный и максимальный штраф. Конкретную сумму штрафа будет назначать полиция.

„Я хотел бы упомянуть об одном моменте - юридическое регулирование не меняется, меняется лишь размер санкций. Это касается не только превышения скорости, но и несоблюдение знаков, разметки. Это коснется не только водителей, но и всех участников движения – всех водителей моторных транспортных средств, велосипедистов.

Неймантас сказал, что автомобили – его хобби. Он наблюдал за проблемами в сфере движения, выступал за возвращение системы баллов. Идея повысить штрафы родилась из личного опыта, он считает, что действующие штрафы не заставляют водителей соблюдать скоростной режим, не пугают водителей.

Штрафы не пересматривали с 2008 года, их не пересматривали даже после перехода на евро, не пересматривали, несмотря на рост минимальной и средней зарплаты, средняя и минимальная пенсия за это время изменилась в 3-3,5 раза. Значит, наши доходы за последние 11 лет выросли, а штрафы за нарушения остались прежними, из-за обесценивания денег штрафы стали несущественными“, – сказал Неймантас в интервью на Žinių radijas.

По его словам, данные МВД показали, что в прошлом году за счет штрафов за нарушение ПДД в бюджет поступило больше 47 млн. евро. После повышения штрафов в бюджет поступит еще на 25 млн. евро больше. Эти деньги можно будет использовать на ремонт дорог, оборону и т.д.