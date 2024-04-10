Предлагается продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов

На данный момент предусматривается, что последнее ограничение будет действовать до 1 октября 2024 года. В инициированных Минкультом поправках к законам предлагается продлить запрет на неограниченное время и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока в Национальной стратегии безопасности Россия и Беларусь будут считаться странами, представляющими опасность и угрозу для Литвы.
"Предлагается продолжать применять меры, ограничивающие распространение информации, угрожающей национальной безопасности Литвы, и защищающие литовское общество от дезинформации и других манипуляций публичной информацией", - говорится в справке Правительства.
После одобрения Кабинета министров вопрос о продлении запрета будет перенесен в Сейм.
В сентябре прошлого года парламент продлил запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио- и телепрограмм компаний, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых Россией либо Беларусью. Исключение касается только каналов, распространяемых странами Европейского союза (ЕС).