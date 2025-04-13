Предлагается ограничить деятельность некоторых школ в Литве

„Да, конкуренция между частным и государственным сектором острая за учителей, иногда слишком“, – сказал вице-мэр столицы Витаутас Миталас.

Частные школы переманивают самых лучших учителей. Особенно это заметно в Вильнюсе, где больше всего частных школ и посещающих их детей.

„Да, я вижу конкретную проблему, это система двух скоростей, два качества. Думаю, у нас есть полное моральное право решать эту проблему“, – сказал Палуцкас.

За последние 7 лет число учеников в частных школах выросло в два раза. Премьер считает это проблемой. Дети богатых родителей получают образование лучше, чем дети менее состоятельных людей.

В Литве государственные школы посещают 321 000 детей (столько, сколько жителей в Каунасе). Частные школы посещают 25 000 детей. Почти 8% всех литовских школьников – столько, сколько людей живет в Йонаве.

Сейчас все школы – и государственные и частные – получают из бюджета корзины на класс. Чем больше детей, тем больше денег. В этом году на корзину классов предусмотрено 1,6 млрд. евро. Частные школы получат 8% этой суммы – 134 млн. евро.

„Они около трети денег получают за счет государственных дотаций и получают огромную прибыль. Плюс еще берут с родителей от 500 до 1000 евро в месяц“, – сказал депутат Артурас Зуокас .

Парламент согласился рассмотреть предложение, в соответствии с которым, частные школы не будут получать государственное финансирование, если будут получать прибыль.

Перед выборами многие партии говорили о частных школах. Упоминали жену бывшего лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, которой принадлежит самая большая сеть частных детских садов и школ – перед выборами семья купила виллу в Греции.

Предлагается сделать так, чтобы частная школа получала дотации из бюджета, только если она не генерирует прибыль. Чтобы такие школы не могли работать, как ЗАО, а выполняли функции публичного учреждения (ПУ) - если есть прибыль, то ее смогут инвестировать в качество, зарплаты или снижение платы.

„ЗАО должны стать ПУ, тогда смогут заниматься такой деятельностью“, – сказал Зуокас.

Большая часть школ уже сейчас работают как ПУ. Такая практика действует и в других странах: ПУ - Французский лицей, филиалы британской, американской школ в Вильнюсе.

Но крупнейшие частные школы в Литве действуют, как ЗАО, получают больше всего денег из бюджета, зарабатывают прибыль и выплачивают ее акционерам.