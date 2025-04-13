Предлагается ограничить деятельность некоторых школ в Литве

В Литве государственные школы посещают 321 000 детей (столько, сколько жителей в Каунасе). Частные школы посещают 25 000 детей. Почти 8% всех литовских школьников – столько, сколько людей живет в Йонаве.
За последние 7 лет число учеников в частных школах выросло в два раза. Премьер считает это проблемой. Дети богатых родителей получают образование лучше, чем дети менее состоятельных людей.
„Да, я вижу конкретную проблему, это система двух скоростей, два качества. Думаю, у нас есть полное моральное право решать эту проблему“, – сказал Палуцкас.
Частные школы переманивают самых лучших учителей. Особенно это заметно в Вильнюсе, где больше всего частных школ и посещающих их детей.
„Да, конкуренция между частным и государственным сектором острая за учителей, иногда слишком“, – сказал вице-мэр столицы Витаутас Миталас.
Перед выборами многие партии говорили о частных школах. Упоминали жену бывшего лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, которой принадлежит самая большая сеть частных детских садов и школ – перед выборами семья купила виллу в Греции.
Парламент согласился рассмотреть предложение, в соответствии с которым, частные школы не будут получать государственное финансирование, если будут получать прибыль.
„Они около трети денег получают за счет государственных дотаций и получают огромную прибыль. Плюс еще берут с родителей от 500 до 1000 евро в месяц“, – сказал депутат Артурас Зуокас.
Сейчас все школы – и государственные и частные – получают из бюджета корзины на класс. Чем больше детей, тем больше денег. В этом году на корзину классов предусмотрено 1,6 млрд. евро. Частные школы получат 8% этой суммы – 134 млн. евро.
Предлагается сделать так, чтобы частная школа получала дотации из бюджета, только если она не генерирует прибыль. Чтобы такие школы не могли работать, как ЗАО, а выполняли функции публичного учреждения (ПУ) - если есть прибыль, то ее смогут инвестировать в качество, зарплаты или снижение платы.
„ЗАО должны стать ПУ, тогда смогут заниматься такой деятельностью“, – сказал Зуокас.
Большая часть школ уже сейчас работают как ПУ. Такая практика действует и в других странах: ПУ - Французский лицей, филиалы британской, американской школ в Вильнюсе.
Но крупнейшие частные школы в Литве действуют, как ЗАО, получают больше всего денег из бюджета, зарабатывают прибыль и выплачивают ее акционерам.
„Это главное, чтобы деньги, выделенные на образование, не выкачивали из системы. Так что можно рассматривать это предложение“, – сказал премьер.
Одна из крупнейших частных школ – Šiaurės licėjus – уже пыталась работать по такому принципу.
„Негосударственные образовательные учреждения выбирают более гибкую форму деятельности, чтобы легче привлекать инвестиции, внедрять инновации или развивать специальные методы обучения. Так было и в нашем случае – Šiaurės licėjus раньше был ПУ, но мы сменили деятельность на ЗАО, когда искали инвестиции для строительства школы в Диджёи Реше, поскольку ПУ банки не финансируют“, – сказала глава Šiaurės licėjus Эгле Сидорова.
Некоторые считают, что предложенная идея противоречит Конституции.
„Сейчас хотят создать более неудобные условия для частного сектора в сфере образования“, –сказал депутат Симонас Кайрис.
„Наоборот, даже Конституционный суд разъяснял, на что идут государственные деньги, их должны давать на определенных условиях“, – сказал Зуокас.
Миталас сказал, что у частных школ есть привилегии, которые надо менять.
„Например, сейчас частные школы получают деньги на класс на иных условиях, нежели государственные“, – сказал он.
В ближайшее время правительство должно подготовить ответ, согласно ли оно с предложенным порядком.