2025.04.13 13:07

Предлагается ограничить деятельность некоторых школ в Литве

 
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Gedimino miesto mokykla
Gedimino miesto mokykla
ФОТО: Andrius Laucius | Bendrovės archyvas

В Литве почти каждый 10 ребенок посещает частную школу. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас сказал, что это уже стало проблемой. Дети богатых родителей получают лучшее образование. Парламент Литвы планирует лишить бюджетного финансирования те частные школы, которые получают прибыль, иногда миллионную, пишут журналисты LNK.

В Литве государственные школы посещают 321 000 детей (столько, сколько жителей в Каунасе). Частные школы посещают 25 000 детей. Почти 8% всех литовских школьников – столько, сколько людей живет в Йонаве.

За последние 7 лет число учеников в частных школах выросло в два раза. Премьер считает это проблемой. Дети богатых родителей получают образование лучше, чем дети менее состоятельных людей.

„Да, я вижу конкретную проблему, это система двух скоростей, два качества. Думаю, у нас есть полное моральное право решать эту проблему“, – сказал Палуцкас.

Частные школы переманивают самых лучших учителей. Особенно это заметно в Вильнюсе, где больше всего частных школ и посещающих их детей.

„Да, конкуренция между частным и государственным сектором острая за учителей, иногда слишком“, – сказал вице-мэр столицы Витаутас Миталас.

Перед выборами многие партии говорили о частных школах. Упоминали жену бывшего лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, которой принадлежит самая большая сеть частных детских садов и школ – перед выборами семья купила виллу в Греции.

Парламент согласился рассмотреть предложение, в соответствии с которым, частные школы не будут получать государственное финансирование, если будут получать прибыль.

„Они около трети денег получают за счет государственных дотаций и получают огромную прибыль. Плюс еще берут с родителей от 500 до 1000 евро в месяц“, – сказал депутат Артурас Зуокас.

Сейчас все школы – и государственные и частные – получают из бюджета корзины на класс. Чем больше детей, тем больше денег. В этом году на корзину классов предусмотрено 1,6 млрд. евро. Частные школы получат 8% этой суммы – 134 млн. евро.

Предлагается сделать так, чтобы частная школа получала дотации из бюджета, только если она не генерирует прибыль. Чтобы такие школы не могли работать, как ЗАО, а выполняли функции публичного учреждения (ПУ) - если есть прибыль, то ее смогут инвестировать в качество, зарплаты или снижение платы.

„ЗАО должны стать ПУ, тогда смогут заниматься такой деятельностью“, – сказал Зуокас.

Большая часть школ уже сейчас работают как ПУ. Такая практика действует и в других странах: ПУ - Французский лицей, филиалы британской, американской школ в Вильнюсе.

Но крупнейшие частные школы в Литве действуют, как ЗАО, получают больше всего денег из бюджета, зарабатывают прибыль и выплачивают ее акционерам.

„Это главное, чтобы деньги, выделенные на образование, не выкачивали из системы. Так что можно рассматривать это предложение“, – сказал премьер.

Одна из крупнейших частных школ – Šiaurės licėjus – уже пыталась работать по такому принципу.

„Негосударственные образовательные учреждения выбирают более гибкую форму деятельности, чтобы легче привлекать инвестиции, внедрять инновации или развивать специальные методы обучения. Так было и в нашем случае – Šiaurės licėjus раньше был ПУ, но мы сменили деятельность на ЗАО, когда искали инвестиции для строительства школы в Диджёи Реше, поскольку ПУ банки не финансируют“, – сказала глава Šiaurės licėjus Эгле Сидорова.

Некоторые считают, что предложенная идея противоречит Конституции.

„Сейчас хотят создать более неудобные условия для частного сектора в сфере образования“, –сказал депутат Симонас Кайрис.

„Наоборот, даже Конституционный суд разъяснял, на что идут государственные деньги, их должны давать на определенных условиях“, – сказал Зуокас.

Миталас сказал, что у частных школ есть привилегии, которые надо менять.

„Например, сейчас частные школы получают деньги на класс на иных условиях, нежели государственные“, – сказал он.

В ближайшее время правительство должно подготовить ответ, согласно ли оно с предложенным порядком.

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