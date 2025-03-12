Предлагается давать дополнительные выходные отцам и матерям с детьми до 14 лет

Соответствующие поправки к Трудовому кодексу зарегистрировала соцдем Юргита Шукявичене с коллегами по фракции.

По словам политика, если проект одобрят, родители смогут больше времени уделять не только детям младшего возраста, но и подросткам. Сейчас дополнительные выходные предоставляют родителям детей до 12 лет.

„Эти дополнительные выходные - недостаточная мера для поощрения общения с детьми, поскольку малолетние дети до 14 лет не могут одни оставаться дома и быть в безопасности“, – сказала Шукявичене.

По ее словам, подростки, которым родители уделяют больше внимания и помощи, реже общаются со сверстниками, у которых есть вредные привычки.