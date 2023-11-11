Предлагаемая дата проведения выборов в Европарламент в Литве – 9 июня 2024 года

Согласно Избирательному кодексу, очередные выборы в Европейский парламент в Литовской Республике проводятся в воскресенье, выпадающее на аналогичный период проведения выборов в Европейский парламент во всех государствах-членах Европейского союза. Выборы объявляет и их дату определяет Сейм не позднее чем за 6 месяцев до воскресенья упомянутого периода.
Выборы в Европарламент в странах ЕС пройдут 6-9 июня 2024 г.
По решению Сейма, выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 г.
12 мая 2024 г. в Литва также пройдет обязательный референдум по изменению 12 статьи Конституции Литовской Республики, регулирующей вопросы гражданства. Референдум своим постановлением от 23 мая этого года объявил Сейм.