Предлагаемая дата проведения выборов в Европарламент в Литве – 9 июня 2024 года

 
ELTA
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Europos Parlamento būstinė Strasbūre
Europos Parlamento būstinė Strasbūre
ФОТО: Shutterstock

Предлагаемая дата проведения выборов в Европарламент в Литве – 9 июня 2024 года. Соответствующий проект постановления зарегистрировала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. Предлагаемая дата вступления данного постановления в силу – 9 декабря текущего года.

Согласно Избирательному кодексу, очередные выборы в Европейский парламент в Литовской Республике проводятся в воскресенье, выпадающее на аналогичный период проведения выборов в Европейский парламент во всех государствах-членах Европейского союза. Выборы объявляет и их дату определяет Сейм не позднее чем за 6 месяцев до воскресенья упомянутого периода.

Выборы в Европарламент в странах ЕС пройдут 6-9 июня 2024 г.

По решению Сейма, выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 г.

12 мая 2024 г. в Литва также пройдет обязательный референдум по изменению 12 статьи Конституции Литовской Республики, регулирующей вопросы гражданства. Референдум своим постановлением от 23 мая этого года объявил Сейм.

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