Предан огласке разговор пилотов DHL с центром управления полетами перед падением самолета

В понедельник предали огласке разговор пилотов с центром управления полетами перед самой катастрофой.
Им на Youtube поделился Наглис Андреюнас.
На записи слышно, что пилот здоровается с работниками центра, ему отвечают.
Работник центра передает информацию о том, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов (около 1200 м).
Пилот интересуется видимостью и будет ли возможность получить указания ILS (instrument landing system), т.е. инструментальной системы посадки (наиболее распространённая в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам) в случае плохой видимости.
Позже центр сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 2700 футов (800 м) и подтвердил возможность использования ILS.
Пилот ответил: „OK, 800 метров“.
Известно, что на борту самолета были четверо членов экипажа - два пилота и два работника. Разбился Boeing 737-400, полет осуществляла компания SWIFT Air.
По данным портала Airfleets, это был достаточно старый самолет.