2024.11.25 11:52

Предан огласке разговор пилотов DHL с центром управления полетами перед падением самолета

 
ru.DELFI.lt
Orlaivis
Orlaivis
ФОТО: Shutterstock

25 ноября, в 5.28 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирню, в квартале жилых домов недалеко от аэропорта упал грузовой самолет DHL, летевший из Лейпцига в Вильнюс.

В понедельник предали огласке разговор пилотов с центром управления полетами перед самой катастрофой.

Им на Youtube поделился Наглис Андреюнас.

На записи слышно, что пилот здоровается с работниками центра, ему отвечают.

Работник центра передает информацию о том, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов (около 1200 м).

Пилот интересуется видимостью и будет ли возможность получить указания ILS (instrument landing system), т.е. инструментальной системы посадки (наиболее распространённая в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам) в случае плохой видимости.

Позже центр сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 2700 футов (800 м) и подтвердил возможность использования ILS.

Пилот ответил: „OK, 800 метров“.

Известно, что на борту самолета были четверо членов экипажа - два пилота и два работника. Разбился Boeing 737-400, полет осуществляла компания SWIFT Air.

По данным портала Airfleets, это был достаточно старый самолет.

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