Предан огласке разговор пилотов DHL с центром управления полетами перед падением самолета

В понедельник предали огласке разговор пилотов с центром управления полетами перед самой катастрофой.

Им на Youtube поделился Наглис Андреюнас.

На записи слышно, что пилот здоровается с работниками центра, ему отвечают.

Работник центра передает информацию о том, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов (около 1200 м).

Пилот интересуется видимостью и будет ли возможность получить указания ILS (instrument landing system), т.е. инструментальной системы посадки (наиболее распространённая в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам) в случае плохой видимости.