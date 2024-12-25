Прецедент в Литве: мужчина в суде борется с бывшей возлюбленной за право опекать собаку

Дайнюс обращался и в правительство и в парламент, и в Минсельхоз, но тщетно, в Литве нет закона, регулирующего право на питомца в случае расставания людей.

В суде Дайнюс не просил вернуть собаку, а просил предоставить ему право на опеку собаки породы кане-корсо.

Мужчина обратился в суд. Он пытался доказать в Вильнюсском участковом суде, что он купил собаку на свои деньги, однако во время карантина в питомник в Польшу мог приехать только один человек, поэтому ездила его возлюбленная.

Вопрос был поднят не сразу после расставания пары. Сначала Дайнюс обратился в полицию, обвинив бывшую возлюбленную в самоуправстве, однако вскоре полиция ему ответила, что расследовать дело не будет, поскольку у него нет доказательств того, что он является совладельцем собаки. Полицейские сказали, что он должен получить решение суда.

По его словам, подруга вызвалась ему помочь, перевела со своего счета деньги за щенка, которые он потом ей вернул. Возлюбленная сначала помогала смотреть за собакой в выходные дни, ездила с ним на выставки. Поскольку на выставках может участвовать только хозяин собаки, Дайнюс решил вписать подругу в документы, как совладелицу.

„В хозяйки питомника были какие-то проблемы с документами, поэтому она попросила перевести деньги за щенка позже“, – объяснил он, почему не сразу были оформлены документы.

В суде Дайнюс сказал, что вместе с возлюбленной планировал основать питомник, в октябре-ноябре 2020 года дважды ездил в питомник в Польшу, где советовался по этому вопросу.

„17 ноября 2020 года мы с подругой поехали в питомник. Тогда действовали жесткие правила, прийти мог лишь один человек, поэтому я доверил оформление документов подруге“, – указал он в суде.

По словам Дайнюса, женщина заверила, что в документах он будет указан, как хозяин собаки, он не проверил документы сразу. Через несколько дней он заглянул в документы, там была его фамилия.

Пока они дружили, вместе смотрели за собакой. И у него в доме и в доме его подруги было спальное место для собаки. По его словам, он лишился собаки, когда задумал ремонт у себя дома.