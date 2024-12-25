Прецедент в Литве: мужчина в суде борется с бывшей возлюбленной за право опекать собаку

Вопрос был поднят не сразу после расставания пары. Сначала Дайнюс обратился в полицию, обвинив бывшую возлюбленную в самоуправстве, однако вскоре полиция ему ответила, что расследовать дело не будет, поскольку у него нет доказательств того, что он является совладельцем собаки. Полицейские сказали, что он должен получить решение суда.
Мужчина обратился в суд. Он пытался доказать в Вильнюсском участковом суде, что он купил собаку на свои деньги, однако во время карантина в питомник в Польшу мог приехать только один человек, поэтому ездила его возлюбленная.
В суде Дайнюс не просил вернуть собаку, а просил предоставить ему право на опеку собаки породы кане-корсо.
Дайнюс обращался и в правительство и в парламент, и в Минсельхоз, но тщетно, в Литве нет закона, регулирующего право на питомца в случае расставания людей.
Вильнюсский участковый суд отклонил его заявление, тогда Дайнюс обратился в Клайпедский участковый суд.
В суде Дайнюс сказал, что вместе с возлюбленной планировал основать питомник, в октябре-ноябре 2020 года дважды ездил в питомник в Польшу, где советовался по этому вопросу.
„В хозяйки питомника были какие-то проблемы с документами, поэтому она попросила перевести деньги за щенка позже“, – объяснил он, почему не сразу были оформлены документы.
По его словам, подруга вызвалась ему помочь, перевела со своего счета деньги за щенка, которые он потом ей вернул. Возлюбленная сначала помогала смотреть за собакой в выходные дни, ездила с ним на выставки. Поскольку на выставках может участвовать только хозяин собаки, Дайнюс решил вписать подругу в документы, как совладелицу.
„17 ноября 2020 года мы с подругой поехали в питомник. Тогда действовали жесткие правила, прийти мог лишь один человек, поэтому я доверил оформление документов подруге“, – указал он в суде.
По словам Дайнюса, женщина заверила, что в документах он будет указан, как хозяин собаки, он не проверил документы сразу. Через несколько дней он заглянул в документы, там была его фамилия.
Пока они дружили, вместе смотрели за собакой. И у него в доме и в доме его подруги было спальное место для собаки. По его словам, он лишился собаки, когда задумал ремонт у себя дома.
„В июне 2021 года женщина сообщила истцу, что разрывает с ним отношения, а собаку оставляет себе. Собаку она не отдала и не разрешила заботиться о ней. Она заявила, что является законной хозяйкой собаки. Предложение вместе заботиться о собаке она отклонила“, – указал в суде адвокат Дайнюса.
В деле сказано, что женщина предъявила документы, в которых она названа покупателем собаки. Литовское товарищество кинологов предъявило акт о передаче питомца, в нем сказано, что договор подписала бывшая возлюбленная Дайнюса.
Однако в 2022 году женщина попросила в регистре домашних животных указать, что она держит собаку Дайнюса, но не является ее хозяйкой.
„Документы подтверждают, что первичный договор, о котором говорил Дайнюс, существует - в нем указаны совладельцы собаки - Дайнюс и его подруга, место проживания собаки - адрес Дайнюса“. {…} Указано, что договор о купле-продаже от 17 ноября 2020 г., в котором женщина указана, как единственная хозяйка, не действителен, поскольку не соответствует договору о передаче собаки“, – указал адвокат Дайнюса.
Бывшая возлюбленная Дайнюса указала, что купила собаку она, а требования Дайнюса - месть за то, что она его оставила.
Клайпедский участковый суд постановил, что Вильнюсский не учел все обстоятельства дела и должен начать рассматривать его заново.