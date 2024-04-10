Празднование Дня защиты детей с этого года переносится на май

"Видя преступления, совершаемые в Украине против мирных людей, детей, родителей, бабушек и дедушек, зная, что там убивают и похищают детей, отмечать День защиты детей вместе с Россией было бы просто аморально. Потому что сегодня необходимо защищать детей именно от российской агрессии", - в распространенном службой сообщении цитируется глава ведомства Илма Скуодене.
"1 июня отмечают такие страны, как Россия, Северная Корея, Китай и некоторые постсоветские государства. Стало ясно, что мы не можем отождествлять себя с бывшей оккупанткой и установленной ею датой", - подчеркнула И. Скуодене.
Служба также подчеркивает, что май уже объявлен месяцем семьи – в первое воскресенье мая отмечается День матери, а в первое воскресенье июня – День отца.
"Так что празднование Дня ребенка между этими двумя важными датами действительно символично", - говорится в сообщении СЗПРУ.
Служба также напоминает, что в этом году 20 ноября впервые будет отмечаться Всемирный день защиты прав ребенка.
1 июня из списка праздничных дней было вычеркнуто осенью прошлого года. Предлагая отказаться от празднования постсоветского Международного дня защиты детей, член Сейма, консерватор Даля Асанавичюте напомнила, что Международный день защиты детей в Советском Союзе впервые отмечен 1 июня 1950 года, после Международной женской конференции, состоявшейся в Москве в 1949 году.
В настоящее время этот день отмечается во многих странах Восточной и Центральной Европы – Беларуси, Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши, России и коммунистических странах – Китае, Северной Корее, Вьетнаме.
Во многих западных странах (Ирландия, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Кипр, Нидерланды, Франция) и скандинавских странах (Дания, Финляндия, Швеция) Всемирным днем детей считается 20 ноября – день, когда в 1959 году была принята Декларация ООН о прав ребенка ООН и когда в 1989 г. была принята Конвенция ООН о правах ребенка.