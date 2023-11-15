Праздник в Аукштайтии: на специальном поезде в Рождественский городок

 
ru.DELFI.lt
Ievos Vogulienės nuotr.
Ievos Vogulienės nuotr.

Со 2 декабря в Аникщай и Паневежисе стартует "Рождественская узкоколейка 2023". Рождественские поезда по узкоколейке будут ездить со 2 декабря до 6 января по маршрутам Аникщай–Сурдягис–Аникщай и Паневежис–Сурдягис–Паневежис.

"В этом году встречи с Дедом морозом состоятся в железнодорожном комплексе Сурдягиса. На поезде к Деду морозу можно будет поехать из Аникщай и Паневежиса. Праздничная поездка предназначена для семей, организаций, групп школьников, поэтому мы ждем гостей", – сказал директор "Аукштайтийской узкоколейной железной дороги" Дарюс Лютикас.

Гостей на станциях встретят веселые гномы, которые помогут написать письмо Деду морозу, проведут праздничную викторину.

В Рождественском городке гостей ждут праздничные залы, где их будет ждать Дед мороз с подарками, играми и весельем. Участников праздника ждут мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, новый стеклянный купол, первый в Литве лабиринт из рождественских елок. Гостей ждет угощение - чай с пряниками. Собравшимся покажут мультфильм о Рождестве.

В пресс-релизе сказано, что праздничные поездки будут проходить со 2 декабря по 6 января, кроме Рождественского дня, а в день Нового года - с обеда.

Организаторы предупреждают, что количество билетов ограничено, поэтому откладывать их покупку не стоит.

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