Праздник Трех королей в разных городах Литвы: в одном из городов можно увидеть даже верблюда

В субботу по традиции завершается рождественский период. Его увенчает праздник Трех королей. В церковном обряде праздник Трех королей известен как Богоявление, когда три мудреца, ведомые путеводной звездой, пришли поклониться и преподнести дары младенцу Иисусу, родившемуся в Вифлееме. В старой литовской традиции этот день знаменует окончание великого двенадцатидневного праздника возвращения солнца, во время которого световой день удлиняется "на петушиный шажок". Жители в этот день освещенным в храмах мелом пишут на дверях первые буквы имен королей

(K+M+Б), чтобы они защищали дома от злых духов, воров и мошенников. Праздник состоится во всех больших городах Литвы.