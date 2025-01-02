2025.01.02 16:56

Праздничный период в столице подходит к концу: состоится шествие Трех Королей

 
ru.DELFI.lt
Trys Karaliai – šventinio sezono pabaiga, tradicinė eisena Vilniuje.
Trys Karaliai – šventinio sezono pabaiga, tradicinė eisena Vilniuje.
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

6 января рождественский период в Литве завершится шествием Трех Королей и праздничным концертом у рождественского вертепа на Кафедральной площади.

Мероприятие начнется в 16 ч. около Ворот Зари. Торжественное шествие Трех Королей в сопровождении большой свиты пройдет по улицам Старого города до Кафедральной площади. Трехметровые фигуры королей Мельхиора, Каспара и Валтасара будут раздавать в городе символические дары рождественской радости.

Когда процессия дойдет до Кафедральной площади, в 16.30 ч. около рождественского вертепа состоится концерт вильнюсского хора сакральной музыки Adoramus.

Этот праздник связан с поклонением младенцу Иисусу трех царей. В этот день в память о поклонении трех царей в католических храмах служат благодарственные мессы.

В литовской традиции этот день связан с завершением праздника возвращения Солнца и увеличением светового дня „на петушиный шаг".

Вильнюсцев и гостей города приглашают принять участие в торжественном шествии и вместе отметить этот праздник.

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