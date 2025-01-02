Праздничный период в столице подходит к концу: состоится шествие Трех Королей

Мероприятие начнется в 16 ч. около Ворот Зари. Торжественное шествие Трех Королей в сопровождении большой свиты пройдет по улицам Старого города до Кафедральной площади. Трехметровые фигуры королей Мельхиора, Каспара и Валтасара будут раздавать в городе символические дары рождественской радости.

Когда процессия дойдет до Кафедральной площади, в 16.30 ч. около рождественского вертепа состоится концерт вильнюсского хора сакральной музыки Adoramus.

Этот праздник связан с поклонением младенцу Иисусу трех царей. В этот день в память о поклонении трех царей в католических храмах служат благодарственные мессы.