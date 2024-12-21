Праздничный график общественного транспорта в Вильнюсе: что нужно знать

Столичная компания по управлению и организации дорожного движения JUDU рекомендует в праздничный период планировать передвижение пешком или на общественном транспорте. Напоминается также, что в канун Нового года в Вильнюсе введут ограничения на движение, но общественный транспорт для жителей будет бесплатным, говорится в пресс-релизе.