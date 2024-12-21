Праздничный график общественного транспорта в Вильнюсе: что нужно знать

24-26 декабря столичный общественный транспорт будет работать по субботнему графику.
В новогоднюю ночь в целях обеспечения порядка и безопасности с 22 час. 31 декабря до 2 час. 1 января будет запрещено автомобильное движение по улицам Т. Врублевскио, Швентарагио и Барборос Радвилайте, сообщает JUDU. Общественный транспорт будет перевозить жителей бесплатно с 20 час. 31 декабря до 4 час. 1 января.
В новогоднюю ночь с 23 час. 31 декабря по 2 час. 1 января будет курсировать ночные маршруты транспорта: 101N (маршрут: Саулетекис – пр. Саванорю – пр. Лайсвес – Фабийонишкес), 102N (по измененному маршруту: Пилайте – Жверинас – ул. Пилимо – вокзал), 103N (маршрут: ул. Геросес Вилтес) - вокзал - ул. Дидлаукио - Сантаришкес), 104N (маршрут: Фабийонишкес – Жирмунай – ул. Пилимо – Науйининкай), 105N (маршрут: Пашилайчай – пр. Конституции – Новая Вильня).
Как обычно, в течение всего праздничного периода по городу продолжит курсировать ночной автобус 88N (Аэропорт – вокзал – центр – площадь Европы), отмечают представители компании. Также с 23 час. 31 декабря до 2 час. 1 января будут курсировать и пригородные маршруты: 29 (Вилкпеде – ул. Жямайтес – Лаздинай – Григишкес), 36 (ул. Жальгирио – ул. Кальварию – Бальсяй – Науянеряй – Пагубе), 42 (вокзал – шоссе Эйшишкю – Салининкай).
В связи с закрытием улиц Т. Врублевскио, Швентарагио и Барборас Радвилайте в канун Нового года с 22.00 час. 31 декабря до окончания движения автобусы 10, 11, 33 и 89 будут курсировать по измененным маршрутам.
Действуют временные расписания, также опубликованные компанией JUDU. За информацией обо всех расписаниях и изменениях маршрутов по мере приближения праздников рекомендуется следить на сайте и в мобильных приложениях общественного транспорта Вильнюса.