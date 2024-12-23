Праздничный график: как будут работать ТЦ "Акрополис" в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй?

24 декабря, а также в канун Нового года, 31 декабря, магазины и пункты оказания услуг в вильнюсском, клайпедском и шяуляйском „Акрополисах“ будут работать по праздничному графику. Как сообщается в пресс-релизе, в первый день Рождества, 25 декабря, в торговых центрах будут закрыты магазины, предприятия общественного питания и другие развлекательные зоны, 1 января в торговых центрах будут открыты только рестораны и развлекательные зоны, а в Шяуляй – некоторые развлекательные зоны.