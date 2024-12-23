Праздничный график: как будут работать ТЦ "Акрополис" в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй?

Сообщается, что на Рождество в вильнюсском, клайпедском и шяуляйском торговых центрах „Акрополис“ большинство ресторанов, магазинов, мест обслуживания и развлекательных зон будут открыты до 17.00 час., магазины Maxima будут работать до 20.00 час., а также будет сокращено время работы отделений банков, банк SEB в вильнюсском „Акрополисе“ в этот день работать не будет.
Также сообщается, что сокращается время работы кинотеатра в вильнюсском „Акрополисе“ до 16.00 час., а также меняется время работы крупных магазинов.
Между тем, во второй день Рождества, 26 декабря, большинство магазинов и пунктов оказания услуг в „Акрополисах“ будут работать в обычном режиме. Однако не все отделения банков будут открыты, а магазин Maxima откроется на час позже – в 9 утра.
В канун Нового года, 31 декабря, сокращается время работы ресторанов, магазинов, почтовых отделений и отделений банков в „Акрополисах“.
1 января в „Акрополисах“ будут закрыты магазины, почтовые отделения и банковские отделения. В клайпедском и шяуляйском „Акрополисах“ также будет закрыта ледовая арена, а ледовая арена в вильнюсском ТЦ будет работать с 12.00 час. до 21.00 час., говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что 1 января рестораны в шяуляйском „Акрополисе“ будут закрыты, в Вильнюсе и Клайпеде они будут работать с 12.00 до 22.00, кинотеатры – с 12.00 до 22.00.
Исключением является действующий в клайпедском „Акрополисе“ спортивный клуб Gym+ – во все праздники он будет работать круглосуточно, говорится в пресс-релизе.