Праздничный день – с ясным небом: после очень хмурого дня прогнозируют весеннюю погоду

Во многих районах - осадки, в основном небольшой дождь, а в северо-восточных районах страны дождь перемешается с отдельными снежинками.

Утром и вечером местами, наибольшая вероятность на западе страны, видимость ухудшится из-за тумана. Ветер будет дуть юго-восточный, умеренный. В течение дня температура будет повсеместно положительной и будет колебаться в пределах 0-5 градусов тепла.

Самый теплый день ожидается в юго-западных регионах страны. В пятницу вечером погоду по-прежнему будет определять восточная часть циклона.

Ночь будет пасмурной, с осадками. Небольшие осадки, преимущественно дождь, пройдут во многих районах. Где-то, скорее, на востоке страны, создадутся условия для формирования гололеда и дождя со снегом.

Юго-восточный, южный ветер будет слабым. Ночью температура во многих местах сохранится положительной и составит около 0-4 градусов, а в восточных регионах страны местами опустится до 1 градуса мороза.