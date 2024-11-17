Праздничный бюджет: сколько потратили города Литвы на рождественские елки

Торжественная церемония зажжения елки на Кафедральной площади запланирована на 29 ноября. Детали дизайна пока не раскрываются. В этот же день в Паневежисе зажгут рождественскую елку, ее стоимость составила 42 тыс. евро (с НДС). Как сообщает муниципалитет, елка высотой 18 метров будет создана из натуральных елей.

В Каунасе, в связи с реконструкцией Ратушной площади, городская елка в этом году будет установлена на площади Венибес. Дерево высотой 18 метров подарил городу житель района Шилайняй. Установка и украшение обошлись в 80 тыс. евро (включая НДС). Праздник зажжения елки состоится 23 ноября.

В Клайпеде рождественская елка оказалась самой недорогой — на нее потратили чуть более 10 тыс. евро. Уже девятый год подряд местные жители дарят городу натуральную ель. Хотя само дерево обошлось бесплатно, значительная часть средств пошла на механизм, который будет вращать елку. В муниципалитете отметили, что это устойчивый проект, который можно использовать и в будущем. Например, летом планируется преобразовать конструкцию в вращающуюся сцену. Зажжение елки в Клайпеде намечено на последний день ноября.