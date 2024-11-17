2024.11.17 17:40

Праздничный бюджет: сколько потратили города Литвы на рождественские елки

 
Ула Климашевская
ru.DELFI.lt
Kalėdų eglutė
Kalėdų eglutė
ФОТО: Shutterstock

Крупные города Литвы уже определили, когда зажгут свои елки, ставшие символом праздника. Согласно данным, в этом году на украшение елки в Вильнюсе потратят рекордную сумму — 118,7 тыс. евро (включая НДС). Для сравнения, в прошлом году затраты составляли около 90 тыс. евро.

Торжественная церемония зажжения елки на Кафедральной площади запланирована на 29 ноября. Детали дизайна пока не раскрываются. В этот же день в Паневежисе зажгут рождественскую елку, ее стоимость составила 42 тыс. евро (с НДС). Как сообщает муниципалитет, елка высотой 18 метров будет создана из натуральных елей.

В Каунасе, в связи с реконструкцией Ратушной площади, городская елка в этом году будет установлена на площади Венибес. Дерево высотой 18 метров подарил городу житель района Шилайняй. Установка и украшение обошлись в 80 тыс. евро (включая НДС). Праздник зажжения елки состоится 23 ноября.

В Клайпеде рождественская елка оказалась самой недорогой — на нее потратили чуть более 10 тыс. евро. Уже девятый год подряд местные жители дарят городу натуральную ель. Хотя само дерево обошлось бесплатно, значительная часть средств пошла на механизм, который будет вращать елку. В муниципалитете отметили, что это устойчивый проект, который можно использовать и в будущем. Например, летом планируется преобразовать конструкцию в вращающуюся сцену. Зажжение елки в Клайпеде намечено на последний день ноября.

В Шяуляй праздничная елка загорится последней среди крупных городов — 7 декабря. Город также выбрал натуральную ель, а на ее украшение и рождественские декорации было выделено около 38 тыс. евро. Эти украшения планируется использовать и в следующем году. В прошлом году расходы на декор в Шяуляй составили всего 20 тыс. евро. „В следующем году мы украсим елку уже имеющимися элементами, без дополнительных затрат“, — сообщили в муниципалитете.

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