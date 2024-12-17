Праздничное настроение в Вильнюсе создают и елки в каждом микрорайоне

Представитель Вильнюсского муниципалитета Соната Гришкене напоминает, что в Вильнюсе елки наряжают во всех староствах, а их - 21.

В городе масса праздничных мест: Паупис с оленями, украшения квартала Стекольщиков, праздничный железнодорожный вокзал, Парк рельсов, бывший комплекс Лукишкской тюрьмы, двор Сенаторского пассажа, украшенная труба бывшей фабрики Spartа в технологическом городке Cyber City. В первый раз в столице нарядили Международную елку на площади Европы.

По словам Гришкене, огни на елках в разных староствах зажигают в разное время – в одних в конце ноября, а в других после середины декабря. Например, в Вяркяй огни зажгут только 18 декабря, в Вилкпеде – 19 декабря, в Науяместисе – 20 декабря, а в Ужуписе – 21 декабря.