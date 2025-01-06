Правозащитные организации и культурные инициативы призвали власти Литвы расследовать антибелорусские выпады

Подписанты документа призвали литовские власти привлечь виновных в вышеупомянутых инцидентах к ответственности и „обеспечить безопасность всех жителей Литвы, независимо от их национальности и происхождения“.

„Мы обращаемся также к международному сообществу и правозащитным организациям с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и поддержать усилия по противодействию дискриминации и разжиганию искусственной вражды между белорусами и литовцами. Выражаем слова поддержки и солидарности непосредственно пострадавшим организациям. Мы призываем всех к солидарности и сотрудничеству в борьбе с проявлениями ненависти и нетерпимости“, — отмечено в заявлении.