Правозащитные организации и культурные инициативы призвали власти Литвы расследовать антибелорусские выпады

Подписанты документа напомнили, какие „акты вандализма и проявления языка вражды, направленные против белорусского сообщества“, были зафиксированы в 2024 году.
28 июля „атаке неизвестных подвергся белорусский магазин „Кропка“; 1 августа на здании Европейского гуманитарного университета „появилась оскорбительная надпись в отношении белорусов“; 4 и 5 сентября „неизвестные обстреляли окна храма, где проводит службы белорусская православная община, разбили окна Центра белорусского сообщества и культуры“ (ЦБСК), рядом с офисом белорусской волонтерской организации „Дапамога“ „оставили оскорбительную надпись в отношении белорусов“; 26 октября „неизвестные подожгли входную дверь“ здания ЦБСК, „оставили оскорбительную надпись и закрасили местный мурал“; 5 ноября „ксенофобские надписи появились на белорусском кафе „Карчма 1863“.
Подчеркнуто, что „дважды атакованный“ ЦБСК является „некоммерческой организацией белорусов Литвы, которая создает пространство для белорусских проектов и инициатив“. В центре проводятся „в том числе курсы белорусского и литовского языков, выставки, бесплатное неформальное образование для детей“.
„Мы решительно осуждаем любые формы ненависти, которые могут подрывать основы демократического и правового государства, — говорится в заявлении. — Использование языка вражды и проявления нетерпимости недопустимы в обществе, уважающем права человека. Такие действия сеют разлад и напряженность в обществе. Непринятие государством оперативных мер расследования и привлечения виновных к ответственности способствуют нарушению норм Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации“.
Подписанты документа призвали литовские власти привлечь виновных в вышеупомянутых инцидентах к ответственности и „обеспечить безопасность всех жителей Литвы, независимо от их национальности и происхождения“.
„Мы обращаемся также к международному сообществу и правозащитным организациям с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и поддержать усилия по противодействию дискриминации и разжиганию искусственной вражды между белорусами и литовцами. Выражаем слова поддержки и солидарности непосредственно пострадавшим организациям. Мы призываем всех к солидарности и сотрудничеству в борьбе с проявлениями ненависти и нетерпимости“, — отмечено в заявлении.
Документ подписали Белорусский ПЕН, ЦБСК, общественная культурная кампания „Будзьма беларусамі“, Объединение белорусов мира „Бацькаўшчына“, Музей свободной Беларуси, фонды „Тутака“, „Дом творцов“, ассоциация „Чабор“, проекты „Тутэйшы Тэатр“, „Священный Белавуд“, „ФШ: Белорусская фотографическая платформа“, правозащитные организации Human Constanta и „Весна“.