2025.05.04 07:05

Православные Константинопольского патриархата переедут в район Антакальнис

 
собирают деньги на строительство храма
ELTA
ru.DELFI.lt
Delfi.ru: Vladimiras Seliavko, Vitalijus Mockus
Delfi.ru: Vladimiras Seliavko, Vitalijus Mockus
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Канцелярия экзархата Константинопольской православной церкви на территории Литовской республики в ближайшее время намерена переехать в выделенное ей год назад помещение в районе Антакальнис. По словам священника Виталиюса Моцкуса, в течение года в помещениях, которые им переданы на 10 лет, делали ремонт.

„В ближайшее время наша канцелярия сможет переехать в административное помещение. Это вопрос недель. Мы год делали ремонт, сейчас работы подходят к концу“, – сказал Моцкус.

По его словам, сейчас община в Литве достаточно активная – часто проводят службы и встречи. Однако, по словам священника, по-прежнему есть проблемы, связанные с тем, что у общины нет молитвенного дома, поэтому он акцентировал, что не отказываются от планов на строительство храма в Вильнюсе.

„Планы, конечно есть, поскольку у нас нет своего храма. (...) Поскольку у нас нет постоянного места, это мешает работе нашей миссии, ее расширению“, – подчеркнул Моцкус.

„Мы учредили фонд. Стараемся собирать деньги, понемногу думаем о концепции, готовим документы и предварительно обсуждаем вопрос земельного участка, на котором могла бы появиться церковь. Мы не знаем, что из этого получится. Мы говорим не об обычном здании, а о церкви – тут иные расходы“, – сказал н.

Строить церковь православные Константинопольской православной церкви решили в апреле 2024 года, когда состоялась первая ассамблея экзархата. Тогда было решено учредить фонд и собирать деньги на строительство этой, а потом и других церквей.

Напомним, что решение Виленско-Литовской епархии отстранить от служения нескольких священников из-за их недвусмысленной позиции по войне Российской Федерации (РФ) против Украины всколыхнуло не только постоянных прихожан, но и все общество. В апреле 2022 года стало известно, что митрополит вывел за штат двух священнослужителей – отца Георгия (Гинтараса) Сунгайлу и отца Виталия (Виталис) Даупарас. Также от всех должностей был освобожден протоиерей Виталий Моцкус. Кроме того, в опалу попали священники Владимир Селявко, Георгий Ананьев.

Патриарх Константинопольский 17 февраля 2023 года вернул сан пятерым литовским православным священникам, которых Московский патриархат лишил сана за критику в адрес московского патриарха Кирилла.

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