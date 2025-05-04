Православные Константинопольского патриархата переедут в район Антакальнис

„В ближайшее время наша канцелярия сможет переехать в административное помещение. Это вопрос недель. Мы год делали ремонт, сейчас работы подходят к концу“, – сказал Моцкус.
По его словам, сейчас община в Литве достаточно активная – часто проводят службы и встречи. Однако, по словам священника, по-прежнему есть проблемы, связанные с тем, что у общины нет молитвенного дома, поэтому он акцентировал, что не отказываются от планов на строительство храма в Вильнюсе.
„Планы, конечно есть, поскольку у нас нет своего храма. (...) Поскольку у нас нет постоянного места, это мешает работе нашей миссии, ее расширению“, – подчеркнул Моцкус.
„Мы учредили фонд. Стараемся собирать деньги, понемногу думаем о концепции, готовим документы и предварительно обсуждаем вопрос земельного участка, на котором могла бы появиться церковь. Мы не знаем, что из этого получится. Мы говорим не об обычном здании, а о церкви – тут иные расходы“, – сказал н.
Строить церковь православные Константинопольской православной церкви решили в апреле 2024 года, когда состоялась первая ассамблея экзархата. Тогда было решено учредить фонд и собирать деньги на строительство этой, а потом и других церквей.
Напомним, что решение Виленско-Литовской епархии отстранить от служения нескольких священников из-за их недвусмысленной позиции по войне Российской Федерации (РФ) против Украины всколыхнуло не только постоянных прихожан, но и все общество. В апреле 2022 года стало известно, что митрополит вывел за штат двух священнослужителей – отца Георгия (Гинтараса) Сунгайлу и отца Виталия (Виталис) Даупарас. Также от всех должностей был освобожден протоиерей Виталий Моцкус. Кроме того, в опалу попали священники Владимир Селявко, Георгий Ананьев.
Патриарх Константинопольский 17 февраля 2023 года вернул сан пятерым литовским православным священникам, которых Московский патриархат лишил сана за критику в адрес московского патриарха Кирилла.