Православные Константинопольского патриархата переедут в район Антакальнис

„В ближайшее время наша канцелярия сможет переехать в административное помещение. Это вопрос недель. Мы год делали ремонт, сейчас работы подходят к концу“, – сказал Моцкус.

По его словам, сейчас община в Литве достаточно активная – часто проводят службы и встречи. Однако, по словам священника, по-прежнему есть проблемы, связанные с тем, что у общины нет молитвенного дома, поэтому он акцентировал, что не отказываются от планов на строительство храма в Вильнюсе.

„Планы, конечно есть, поскольку у нас нет своего храма. (...) Поскольку у нас нет постоянного места, это мешает работе нашей миссии, ее расширению“, – подчеркнул Моцкус.