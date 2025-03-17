Правоохрана обвиняет в совершении теракта в Вильнюсе несовершеннолетнего украинца, организаторы - спецслужбы РФ

Предполагается, что обвиняемый, осуществляя тщательно спланированный на протяжении нескольких месяцев террористический акт, прибыл вечером 8 мая в торговый центр Ikea и спрятал в одном из отделов зажигательное устройство с часовым механизмом, которое было приведено в действие примерно в 4 час. утра 9 мая. Засняв пожар и переслав видео, обвиняемый совместно с еще одним лицом, продолжая следовать инструкциям, немедленно избавился от оставшихся электровоспламенителей, одежды, в которой он был на месте преступления, и других мелких предметов и той же ночью на заранее подготовленном автомобиле выехал в Варшаву, где в качестве вознаграждения за выполненное задание получил автомобиль BMW 530.