Правоохрана обвиняет в совершении теракта в Вильнюсе несовершеннолетнего украинца, организаторы - спецслужбы РФ

Генеральная прокуратура передала в Вильнюсский окружной суд уголовное дело с обвинительным актом, в котором несовершеннолетнему гражданину Украины, действовавшему в интересах России, предъявлено обвинение в совершении преступления 9 мая прошлого года – поджоге торгового центра Ikea в Вильнюсе.
Главный прокурор Департамента расследования организованных преступлений Генпрокуратуры Артурас Урбялис сказал, что дело о теракте в столице передано в суд.
В ходе расследования выяснили, что это дело рук двоих молодых людей младше 20 лет. Оба они - граждане Украины.
"Один из них, несовершеннолетний“, - сказал Урбялис.
В Литве ему предъявлены обвинения в организации теракта и незаконном хранении взрывчатки.
Второй задержан в Польше, его будут судить в Польше.
"В ходе предварительного расследования было установлено, что непосредственными исполнителями поджога Ikea были молодые люди в возрасте до 20 лет. Один из них, представший перед судом, был несовершеннолетним. Оба преступника являются гражданами Украины“, - заявил прокурор.
В ходе досудебного расследования при успешном сотрудничестве прокуроров Генеральной прокуратуры, Бюро криминальной полиции Литвы, Департамента государственной безопасности и должностных лиц иностранных государств были получены данные, совокупность которых позволяет детально реконструировать процесс планирования тайно готовившихся в нескольких странах террористических актов, точные обстоятельства поджога торгового центра в Вильнюсе и лиц, принимавших в нем участие.
„Данные, содержащиеся в материалах досудебного расследования, позволяют обоснованно полагать, что указанные преступные деяния совершены иностранным гражданином, не достигшим на тот момент совершеннолетия, действуя в интересах военных структур и служб безопасности Российской Федерации, в составе заранее созданной организованной террористической группы, имевшей целью совершение преступлений террористического характера на территории Литвы и Латвии, совместно с иными лицами, в отношении которых досудебное расследование ведется отдельно“, - сообщили в прокуратуре.
Подозревается, что обвиняемый систематически собирал специальные знания и приобрел специальные навыки, необходимые для совершения преступлений террористического характера. Весной 2024 г. прибыл в Польшу. Во время секретной встречи в Варшаве он и еще один человек пообещали поджечь и взорвать торговые центры в Литве и Латвии за вознаграждение в 10 000 евро. Целью данных террористических актов было серьезное запугивание общества обоих государств, незаконное принуждение Литовской Республики, Европейского союза и других государств к сокращению или прекращению поддержки Украины, а также дестабилизация важнейших политических, экономических и социальных структур государства.
По словам прокуратуры, собранные данные дают основания подозревать, что обвиняемый, планируя и готовясь к совершению террористических актов, неоднократно посещал Польшу и Литву, собирал и передавал другим членам группы по каналам зашифрованной связи сведения, имеющие значение для планирования террористических актов, докладывал о выполняемых заданиях, анализировал и неоднократно проверял на месте возможности осуществления террористического акта и пути отступления, целенаправленно менял места жительства и транспортные средства, применял крайне конспиративные методы передачи, приобретения, хранения и утилизации материалов, предназначенных для совершения террористических актов, иных орудий и средств совершения преступлений, использовал тайники, обустроенные в общественных местах.
Предполагается, что обвиняемый, осуществляя тщательно спланированный на протяжении нескольких месяцев террористический акт, прибыл вечером 8 мая в торговый центр Ikea и спрятал в одном из отделов зажигательное устройство с часовым механизмом, которое было приведено в действие примерно в 4 час. утра 9 мая. Засняв пожар и переслав видео, обвиняемый совместно с еще одним лицом, продолжая следовать инструкциям, немедленно избавился от оставшихся электровоспламенителей, одежды, в которой он был на месте преступления, и других мелких предметов и той же ночью на заранее подготовленном автомобиле выехал в Варшаву, где в качестве вознаграждения за выполненное задание получил автомобиль BMW 530.
13 мая, продолжая выполнять поручения своих сообщников, обвиняемый вернулся в Литву и, забрав из своего тайника средства, предназначенные для осуществления очередного террористического акта, в тот же день на автобусе выехал в Ригу.
Однако ни до латвийской столицы, ни до намеченных преступных целей обвиняемый не добрался – в ходе успешно организованной операции под Паневежисом его задержали сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы и Подразделения антитеррористических операций полиции Литвы Aras. При задержании также были обнаружены средства, предназначенные для готовящегося террористического акта в Риге.
Были найдены посредники и выявлены организаторы - российские спецслужбы.
Молодых людей к преступлению подтолкнуло тяжелое финансовое положение.
Ikea выбрали неслучайно, поскольку эта сеть ушла из России.
В результате пожара был нанесен ущерб на сумму 485 519 евро.
Delfi напоминает, что пожар был зафиксирован 9 мая 2024 г.