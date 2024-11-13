Правительство зарегистрировало проект о присвоении Вильнюсскому аэропорту имени Чюрлениса

Возможное решение ожидается с учетом предстоящего 150-летия со дня рождения композитора, художника Микалоюса-Константинаса Чюрлениса. Однако проект пока находится только на стадии согласования.

Напомним, что созданная при Правительстве рабочая группа рассматривает идею присвоения Вильнюсскому аэропорту имени М.-К.Чюрлениса, Литовские аэропорты акцентируют недостаточную ясность в отношении конкретного плана действий и финансирования этой идеи. По мнению Литовских аэропортов, обновление названия столичного аэропорта не должно финансироваться за счет средств компании.