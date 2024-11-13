2024.11.13 07:00

Правительство зарегистрировало проект о присвоении Вильнюсскому аэропорту имени Чюрлениса

 
ELTA
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ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Канцелярия Правительства зарегистрировала проект постановления, согласно которому с начала 2025 года до конца 2029 года Вильнюсскому аэропорту будет присвоено символическое имя „Чюрлениса“.

Возможное решение ожидается с учетом предстоящего 150-летия со дня рождения композитора, художника Микалоюса-Константинаса Чюрлениса. Однако проект пока находится только на стадии согласования.

Напомним, что созданная при Правительстве рабочая группа рассматривает идею присвоения Вильнюсскому аэропорту имени М.-К.Чюрлениса, Литовские аэропорты акцентируют недостаточную ясность в отношении конкретного плана действий и финансирования этой идеи. По мнению Литовских аэропортов, обновление названия столичного аэропорта не должно финансироваться за счет средств компании.

Межведомственная рабочая группа была создана в рамках подготовки Литвы к празднованию 150-летия со дня рождения М.-К.Чюрлениса в 2025 году.

В июле Правительство утвердило план празднования юбилея М.-К.Чюрлениса. Он состоит из 130 идей, призванных всесторонне осмыслить творческое наследие художника.

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