Правительство выделит 4 млн евро на финансирование обучения украинцев в Литве

Министерство финансов запланировало выделить 4 млн евро на оплату обучения украинцев в литовских вузах или получаемых ими стипендий.
Из намеченных средств 3,6 млн будут выделены украинским студентам бакалавриата и специалитета.
Остальные 352,6 тыс. евро планируется выделить украинским магистрантам. Средства выделяются для частичной компенсации стоимости обучения и выплаты стипендий.
Данное финансирование доступно для украинских студентов до конца августа. Вопрос о финансировании обучения с 1 сентября текущего года будет решен позднее с учетом фактического количества студентов.
По договоренности с литовскими высшими учебными заведениями за счет средств государственного бюджета покрывается 60% стандартной стоимости обучения для украинцев, обучающихся по программе бакалавриата и специалитета. Остальную часть стоимости покрывают высшие учебные заведения. Для магистрантов государство покрывает полную стоимость обучения.
Украинским студентам также предоставляются ежемесячные стипендии для покрытия их основных жизненных потребностей и приобретения учебных принадлежностей.
Государство оказывает поддержку украинцам, поступившим в высшие учебные заведения Литвы в 2022 г. и 2023 г. Украинцы, желающие обучаться здесь и получать господдержку, должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям.
Цель – чтобы с 2024 г. украинцы, желающие обучаться в Литве и окончившие литовские средние школы, смогли претендовать на бюджетные учебные места в общем порядке. Такие поправки к Закону о науке и обучении еще должен будет утвердить Сейм.
По итогам 2023-2024 гг., в литовских университетах и колледжах обучается 2,1 тыс. украинцев.
Также планируется выделить 8 тыс. евро Вильнюсской республиканской университетской больнице в счет расходов, понесенных при размещении лиц, прибывших в Литву из Украины.