Правительство выделит 4 млн евро на финансирование обучения украинцев в Литве

Министерство финансов запланировало выделить 4 млн евро на оплату обучения украинцев в литовских вузах или получаемых ими стипендий.

Из намеченных средств 3,6 млн будут выделены украинским студентам бакалавриата и специалитета.

Остальные 352,6 тыс. евро планируется выделить украинским магистрантам. Средства выделяются для частичной компенсации стоимости обучения и выплаты стипендий.

Данное финансирование доступно для украинских студентов до конца августа. Вопрос о финансировании обучения с 1 сентября текущего года будет решен позднее с учетом фактического количества студентов.

По договоренности с литовскими высшими учебными заведениями за счет средств государственного бюджета покрывается 60% стандартной стоимости обучения для украинцев, обучающихся по программе бакалавриата и специалитета. Остальную часть стоимости покрывают высшие учебные заведения. Для магистрантов государство покрывает полную стоимость обучения.