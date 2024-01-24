Правительство выделит 4 млн евро на финансирование обучения украинцев в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus universitetas (nuotr. Edgaro Kurausko)
Vilniaus universitetas (nuotr. Edgaro Kurausko)
ФОТО: Organizacijos nuotr.
В среду правительство приняло решение выделить 4 млн евро на покрытие расходов украинцев, обучающихся в Литве.

Министерство финансов запланировало выделить 4 млн евро на оплату обучения украинцев в литовских вузах или получаемых ими стипендий.

Из намеченных средств 3,6 млн будут выделены украинским студентам бакалавриата и специалитета.

Остальные 352,6 тыс. евро планируется выделить украинским магистрантам. Средства выделяются для частичной компенсации стоимости обучения и выплаты стипендий.

Данное финансирование доступно для украинских студентов до конца августа. Вопрос о финансировании обучения с 1 сентября текущего года будет решен позднее с учетом фактического количества студентов.

По договоренности с литовскими высшими учебными заведениями за счет средств государственного бюджета покрывается 60% стандартной стоимости обучения для украинцев, обучающихся по программе бакалавриата и специалитета. Остальную часть стоимости покрывают высшие учебные заведения. Для магистрантов государство покрывает полную стоимость обучения.

Украинским студентам также предоставляются ежемесячные стипендии для покрытия их основных жизненных потребностей и приобретения учебных принадлежностей.
Государство оказывает поддержку украинцам, поступившим в высшие учебные заведения Литвы в 2022 г. и 2023 г. Украинцы, желающие обучаться здесь и получать господдержку, должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям.

Цель – чтобы с 2024 г. украинцы, желающие обучаться в Литве и окончившие литовские средние школы, смогли претендовать на бюджетные учебные места в общем порядке. Такие поправки к Закону о науке и обучении еще должен будет утвердить Сейм.

По итогам 2023-2024 гг., в литовских университетах и ​​колледжах обучается 2,1 тыс. украинцев.
Также планируется выделить 8 тыс. евро Вильнюсской республиканской университетской больнице в счет расходов, понесенных при размещении лиц, прибывших в Литву из Украины.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии