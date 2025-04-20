Правительство рассматривает идею создания еврейского мемориала во Дворце спорта

В нем приняли участие директор Вильнюсского городского музея Раса Антанавичюте, драматург Марюc Ивашкевичюс, журналист Ритис Земкаускас, председатель еврейской общины (литваков ) Фаина Куклянски, руководитель отдела международных связей Американского еврейского комитета Эндрю Бейкер и другие.

В прошлом году была создана специальная рабочая группа по этому вопросу.

Решение о создании мемориала, посвященного еврейскому кладбищу Шнипишкес и истории похороненных там людей, на месте старого еврейского кладбища Шнипишкес и в нынешнем Вильнюсском дворце концертов и спорта, было принято Кабинетом министров предыдущего созыва после оценки предложения рабочей группы.

„Этот процесс продолжается. Его оценивают, взвешивают и информируют. Пока ничего по-настоящему не изменилось, и если что-то будет изменено или сделано, об этом будет сообщено“, — сказал Г. Палуцкас агентству BNS.

„Понадобится много средств (…). Когда в бюджете будут деньги, тогда они будут, потому что есть бюджет на 2025 год, а в 2026 году может произойти все, что угодно“, — заявил премьер-министр.

В музее заявляют, что не могут подтвердить точную дату исследования, поскольку начало его подготовки напрямую зависит от выделения финансирования.

Ранее планировалось, что исследование будет подготовлено к ноябрю текущего года, а международный конкурс на создание мемориала будет объявлен 1 февраля 2027 года.

„Национальный музей Литвы совместно с государственным предприятием Turto Bankas начнет подготовку технико-экономического обоснования, как только будет получено необходимое финансирование“, — говорится в ответе музея.

В Национальном музее агентству BNS сообщили, что проект мемориала реализуется в соответствии с предложениями, представленными рабочей группой.

По словам Г. Палуцкаса, „резких движений точно не будет“, поскольку проект имеет международный масштаб, поэтому, учитывая геополитическую ситуацию, необходимо оценить, какое влияние могут оказать принимаемые решения.

„Здесь есть большой контекст всех обстоятельств, которые нужно оценить, потому что есть всевозможные предложения. Есть предложения кардинально изменить программу Дворца спорта. То есть не строить мемориал Шнипишкес, а просто построить конференц-центр, приспособить его под коммерцию и тому подобное. Поэтому все нужно оценить“, - сказал он.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил BNS, что не уверен, продолжит ли новое правительство идею предыдущего.