Правительство предлагает увеличить единовременную выплату при рождении ребенка до 980 евро

В случае принятия поправок к закону ежегодно около 19,8 тыс. детей получат увеличенное единовременное пособие на ребенка. По предварительным расчетам Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ), на эти цели из государственного бюджета необходимо выделить дополнительно 4,2 млн евро. В то время проект, предложенный Сейму Г. Палуцкасом в прошлом году, потребовал бы больше дополнительных средств – 12,5 млн евро.