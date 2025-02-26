2025.02.26 13:40

Правительство предлагает увеличить единовременную выплату при рождении ребенка до 980 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kūdikis
Kūdikis
ФОТО: Shutterstock

Правительство одобрило инициативу премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса об увеличении единовременной выплаты при рождении ребенка, но предлагает увеличить ее не до 20, а до 14 базовых социальных пособий (БСП) – 980 евро.

Кабинет министров на заседании в среду одобрил заключение правительства, предусматривающее такое предложение.

Если Сейм одобрит замечания правительства, пособие по рождению ребенка увеличится примерно на 200 евро – с 770 до 980 евро.

В случае принятия поправок к закону ежегодно около 19,8 тыс. детей получат увеличенное единовременное пособие на ребенка. По предварительным расчетам Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ), на эти цели из государственного бюджета необходимо выделить дополнительно 4,2 млн евро. В то время проект, предложенный Сейму Г. Палуцкасом в прошлом году, потребовал бы больше дополнительных средств – 12,5 млн евро.

Правительство предлагает, чтобы поправки в закон, предусматривающие увеличение размеров выплат, вступили в силу с 2026 года. Проект предлагается рассмотреть совместно с проектом бюджета.

В этом году на единовременное пособие на ребенка из государственного бюджета выделено 14,6 млн евро, что на 3,5 млн евро больше, чем в 2023 году.

Как указывает правительство, с 2023 по 2025 год единовременное пособие на ребенка увеличилось с 539 до 770 евро. Это произошло из-за размера БСП, который увеличился с 49 до 70 евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии