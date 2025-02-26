Правительство предлагает увеличить единовременную выплату при рождении ребенка до 980 евро

Кабинет министров на заседании в среду одобрил заключение правительства, предусматривающее такое предложение.
Если Сейм одобрит замечания правительства, пособие по рождению ребенка увеличится примерно на 200 евро – с 770 до 980 евро.
В случае принятия поправок к закону ежегодно около 19,8 тыс. детей получат увеличенное единовременное пособие на ребенка. По предварительным расчетам Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ), на эти цели из государственного бюджета необходимо выделить дополнительно 4,2 млн евро. В то время проект, предложенный Сейму Г. Палуцкасом в прошлом году, потребовал бы больше дополнительных средств – 12,5 млн евро.
Правительство предлагает, чтобы поправки в закон, предусматривающие увеличение размеров выплат, вступили в силу с 2026 года. Проект предлагается рассмотреть совместно с проектом бюджета.
В этом году на единовременное пособие на ребенка из государственного бюджета выделено 14,6 млн евро, что на 3,5 млн евро больше, чем в 2023 году.
Как указывает правительство, с 2023 по 2025 год единовременное пособие на ребенка увеличилось с 539 до 770 евро. Это произошло из-за размера БСП, который увеличился с 49 до 70 евро.