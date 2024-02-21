Правительство Литвы одобрило закрытие КПП Райгардас и Лаворишкес

 
ELTA
Аугусте Либерите
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ФОТО: VSAT
21 февраля правительство одобрило закрытие двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью - Райгардас и Лаворишкес. Они будут закрыты с 1 марта 2024 года.

Через эти пункты не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. С весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.

Правительство также согласилось постепенно уменьшать число разрешений на перевозку пассажиров на автобусах - как белорусским, так и литовским перевозчикам, ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции "Кена".

Напомним, что с середины августа 2023 года временно были закрыты КПП Шумск и Тверячюс.

Сейчас на границе Польши и Беларуси работает всего один КПП, на границе Беларуси и Латвии – два, а Беларуси и Литвы – четыре.

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